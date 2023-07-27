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В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО - РИА Новости, 27.07.2023
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Надежные люди
 
10:32 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/volontery-1886539550.html
В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО
В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО - РИА Новости, 27.07.2023
В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО
Почти 500 упаковок сухого душа изготовили в июле для нужд бойцов в зоне спецоперации волонтеры-инвалиды и сотрудники Туимского психоневрологического интерната в РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:32
2023-07-27T10:32
надежные люди
общество
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Почти 500 упаковок сухого душа изготовили в июле для нужд бойцов в зоне спецоперации волонтеры-инвалиды и сотрудники Туимского психоневрологического интерната в Хакасии, сообщает пресс-служба правительства республики. "В начале июля ребята-волонтеры под руководством специалистов учреждения из предоставленных материалов изготовили очередную партию пакетов для фронта в количестве 470 упаковок, чтобы военнослужащие в полевых условиях могли осуществлять элементарные гигиенические процедуры. При этом ребята-волонтёры понимают важность и нужность своей работы, осознают свое единство с патриотически настроенной частью общества", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, первая партия была изготовлена и отправлена еще весной. Очередная партия пакетов сухого душа в ближайшее время будет отправлена с гуманитарным грузом для военнослужащих из Хакасии и юга Красноярского края, находящихся в зоне СВО. Волонтеры из Туимского психоневрологического интерната планируют и дальше изготавливать пакеты сухого душа, а также освоить технологию по изготовлению окопных (блиндажных) свечей. "Для наших ребят очень важно ощущение причастности к общему делу, осознание того, что они нужны. Они очень стараются и подходят к выполнению работы ответственно. Мы считаем, что даже такая небольшая помощь – это огромный вклад в нашу общую победу", - цитирует пресс-служба директора интерната Ирину Брянскую.
https://ria.ru/20230726/gumanitarka-1886457198.html
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общество, республика хакасия
Надежные люди, Общество, Республика Хакасия
В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО

Волонтеры-инвалиды в Хакасии изготавливают сухой душ для бойцов в зоне спецоперации

© Фото : пресс-служба Минтруда РХВолонтеры-инвалиды из Хакасии изготавливают "сухой душ" для бойцов СВО
Волонтеры-инвалиды из Хакасии изготавливают сухой душ для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : пресс-служба Минтруда РХ
Волонтеры-инвалиды из Хакасии изготавливают "сухой душ" для бойцов СВО
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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Почти 500 упаковок сухого душа изготовили в июле для нужд бойцов в зоне спецоперации волонтеры-инвалиды и сотрудники Туимского психоневрологического интерната в Хакасии, сообщает пресс-служба правительства республики.
"В начале июля ребята-волонтеры под руководством специалистов учреждения из предоставленных материалов изготовили очередную партию пакетов для фронта в количестве 470 упаковок, чтобы военнослужащие в полевых условиях могли осуществлять элементарные гигиенические процедуры. При этом ребята-волонтёры понимают важность и нужность своей работы, осознают свое единство с патриотически настроенной частью общества", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первая партия была изготовлена и отправлена еще весной. Очередная партия пакетов сухого душа в ближайшее время будет отправлена с гуманитарным грузом для военнослужащих из Хакасии и юга Красноярского края, находящихся в зоне СВО. Волонтеры из Туимского психоневрологического интерната планируют и дальше изготавливать пакеты сухого душа, а также освоить технологию по изготовлению окопных (блиндажных) свечей.
"Для наших ребят очень важно ощущение причастности к общему делу, осознание того, что они нужны. Они очень стараются и подходят к выполнению работы ответственно. Мы считаем, что даже такая небольшая помощь – это огромный вклад в нашу общую победу", - цитирует пресс-служба директора интерната Ирину Брянскую.
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Надежные людиОбществоРеспублика Хакасия
 
 
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