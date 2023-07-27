https://ria.ru/20230727/volontery-1886539550.html

В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО

В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО - РИА Новости, 27.07.2023

В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО

Почти 500 упаковок сухого душа изготовили в июле для нужд бойцов в зоне спецоперации волонтеры-инвалиды и сотрудники Туимского психоневрологического интерната в РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:32

2023-07-27T10:32

2023-07-27T10:32

надежные люди

общество

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Почти 500 упаковок сухого душа изготовили в июле для нужд бойцов в зоне спецоперации волонтеры-инвалиды и сотрудники Туимского психоневрологического интерната в Хакасии, сообщает пресс-служба правительства республики. "В начале июля ребята-волонтеры под руководством специалистов учреждения из предоставленных материалов изготовили очередную партию пакетов для фронта в количестве 470 упаковок, чтобы военнослужащие в полевых условиях могли осуществлять элементарные гигиенические процедуры. При этом ребята-волонтёры понимают важность и нужность своей работы, осознают свое единство с патриотически настроенной частью общества", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, первая партия была изготовлена и отправлена еще весной. Очередная партия пакетов сухого душа в ближайшее время будет отправлена с гуманитарным грузом для военнослужащих из Хакасии и юга Красноярского края, находящихся в зоне СВО. Волонтеры из Туимского психоневрологического интерната планируют и дальше изготавливать пакеты сухого душа, а также освоить технологию по изготовлению окопных (блиндажных) свечей. "Для наших ребят очень важно ощущение причастности к общему делу, осознание того, что они нужны. Они очень стараются и подходят к выполнению работы ответственно. Мы считаем, что даже такая небольшая помощь – это огромный вклад в нашу общую победу", - цитирует пресс-служба директора интерната Ирину Брянскую.

https://ria.ru/20230726/gumanitarka-1886457198.html

республика хакасия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, республика хакасия