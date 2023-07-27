https://ria.ru/20230727/volontery-1886539550.html
В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО
В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО - РИА Новости, 27.07.2023
В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО
Почти 500 упаковок сухого душа изготовили в июле для нужд бойцов в зоне спецоперации волонтеры-инвалиды и сотрудники Туимского психоневрологического интерната в РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:32
2023-07-27T10:32
2023-07-27T10:32
надежные люди
общество
республика хакасия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886538305_0:117:1200:792_1920x0_80_0_0_d3512d836b5ddcca7290fb885f36fe6a.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости. Почти 500 упаковок сухого душа изготовили в июле для нужд бойцов в зоне спецоперации волонтеры-инвалиды и сотрудники Туимского психоневрологического интерната в Хакасии, сообщает пресс-служба правительства республики. "В начале июля ребята-волонтеры под руководством специалистов учреждения из предоставленных материалов изготовили очередную партию пакетов для фронта в количестве 470 упаковок, чтобы военнослужащие в полевых условиях могли осуществлять элементарные гигиенические процедуры. При этом ребята-волонтёры понимают важность и нужность своей работы, осознают свое единство с патриотически настроенной частью общества", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, первая партия была изготовлена и отправлена еще весной. Очередная партия пакетов сухого душа в ближайшее время будет отправлена с гуманитарным грузом для военнослужащих из Хакасии и юга Красноярского края, находящихся в зоне СВО. Волонтеры из Туимского психоневрологического интерната планируют и дальше изготавливать пакеты сухого душа, а также освоить технологию по изготовлению окопных (блиндажных) свечей. "Для наших ребят очень важно ощущение причастности к общему делу, осознание того, что они нужны. Они очень стараются и подходят к выполнению работы ответственно. Мы считаем, что даже такая небольшая помощь – это огромный вклад в нашу общую победу", - цитирует пресс-служба директора интерната Ирину Брянскую.
https://ria.ru/20230726/gumanitarka-1886457198.html
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886538305_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_a312e5d2dee813a46ee2d8b5af5d646c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика хакасия
Надежные люди, Общество, Республика Хакасия
В Хакасии волонтеры изготавливают сухой душ для бойцов СВО
Волонтеры-инвалиды в Хакасии изготавливают сухой душ для бойцов в зоне спецоперации
КРАСНОЯРСК, 27 июл - РИА Новости.
Почти 500 упаковок сухого душа изготовили в июле для нужд бойцов в зоне спецоперации волонтеры-инвалиды и сотрудники Туимского психоневрологического интерната в Хакасии, сообщает пресс-служба
правительства республики.
"В начале июля ребята-волонтеры под руководством специалистов учреждения из предоставленных материалов изготовили очередную партию пакетов для фронта в количестве 470 упаковок, чтобы военнослужащие в полевых условиях могли осуществлять элементарные гигиенические процедуры. При этом ребята-волонтёры понимают важность и нужность своей работы, осознают свое единство с патриотически настроенной частью общества", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первая партия была изготовлена и отправлена еще весной. Очередная партия пакетов сухого душа в ближайшее время будет отправлена с гуманитарным грузом для военнослужащих из Хакасии и юга Красноярского края
, находящихся в зоне СВО. Волонтеры из Туимского психоневрологического интерната планируют и дальше изготавливать пакеты сухого душа, а также освоить технологию по изготовлению окопных (блиндажных) свечей.
"Для наших ребят очень важно ощущение причастности к общему делу, осознание того, что они нужны. Они очень стараются и подходят к выполнению работы ответственно. Мы считаем, что даже такая небольшая помощь – это огромный вклад в нашу общую победу", - цитирует пресс-служба директора интерната Ирину Брянскую.
Пермский край отправил в зону СВО бронеавтомобили и гуманитарный груз