https://ria.ru/20230727/vodootvedenie-1887428336.html

Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО

Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО - РИА Новости, 31.07.2023

Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО

Специалисты модернизировали систему водоотведения поселка Минвнешторга в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-27T07:23

2023-07-27T07:23

2023-07-31T17:49

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Специалисты модернизировали систему водоотведения поселка Минвнешторга в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты АО "Мосводоканал" завершили строительство канализационной насосной станции "Минвнешторг" в одноименном поселке поселения Внуковское. Станция с проектной производительностью 1200 м3/сутки уже введена в эксплуатацию и обеспечивает надежным водоотведением около четырех тысяч жителей поселка и соседних населенных пунктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для ее работы проложили напорные и самотечные трубопроводы общей протяженностью более семи километров и диаметрами от 200 до 400 миллиметров. "При строительстве применяли отечественное оборудование и материалы и бестраншейные технологии. Внедрили современные безлюдные технологии, позволяющие дистанционно контролировать производственные процессы", - говорится в сообщении комплекса. Дополняется, что новая канализационная насосная станция позволила вывести из эксплуатации устаревшие собственные очистные сооружения поселка. Теперь сточные воды перенаправляются на Курьяновские очистные сооружения, где проходят полный цикл механической и биологической очистки с применением наилучших доступных технологий.

https://ria.ru/20230514/depo-1872181393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тинао, москва, городское хозяйство москвы