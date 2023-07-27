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Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО - РИА Новости, 31.07.2023
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07:23 27.07.2023 (обновлено: 17:49 31.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vodootvedenie-1887428336.html
Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО
Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО - РИА Новости, 31.07.2023
Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО
Специалисты модернизировали систему водоотведения поселка Минвнешторга в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-27T07:23
2023-07-31T17:49
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Специалисты модернизировали систему водоотведения поселка Минвнешторга в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты АО "Мосводоканал" завершили строительство канализационной насосной станции "Минвнешторг" в одноименном поселке поселения Внуковское. Станция с проектной производительностью 1200 м3/сутки уже введена в эксплуатацию и обеспечивает надежным водоотведением около четырех тысяч жителей поселка и соседних населенных пунктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для ее работы проложили напорные и самотечные трубопроводы общей протяженностью более семи километров и диаметрами от 200 до 400 миллиметров. "При строительстве применяли отечественное оборудование и материалы и бестраншейные технологии. Внедрили современные безлюдные технологии, позволяющие дистанционно контролировать производственные процессы", - говорится в сообщении комплекса. Дополняется, что новая канализационная насосная станция позволила вывести из эксплуатации устаревшие собственные очистные сооружения поселка. Теперь сточные воды перенаправляются на Курьяновские очистные сооружения, где проходят полный цикл механической и биологической очистки с применением наилучших доступных технологий.
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тинао, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Городское хозяйство Москвы

Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramСистему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО
Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Специалисты модернизировали систему водоотведения поселка Минвнешторга в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты АО "Мосводоканал" завершили строительство канализационной насосной станции "Минвнешторг" в одноименном поселке поселения Внуковское. Станция с проектной производительностью 1200 м3/сутки уже введена в эксплуатацию и обеспечивает надежным водоотведением около четырех тысяч жителей поселка и соседних населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ее работы проложили напорные и самотечные трубопроводы общей протяженностью более семи километров и диаметрами от 200 до 400 миллиметров.
"При строительстве применяли отечественное оборудование и материалы и бестраншейные технологии. Внедрили современные безлюдные технологии, позволяющие дистанционно контролировать производственные процессы", - говорится в сообщении комплекса.
Дополняется, что новая канализационная насосная станция позволила вывести из эксплуатации устаревшие собственные очистные сооружения поселка. Теперь сточные воды перенаправляются на Курьяновские очистные сооружения, где проходят полный цикл механической и биологической очистки с применением наилучших доступных технологий.
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