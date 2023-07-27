https://ria.ru/20230727/vodootvedenie-1887428336.html
Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО
Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО - РИА Новости, 31.07.2023
Систему водоотведения модернизировали в поселке Минвнешторга в ТиНАО
Специалисты модернизировали систему водоотведения поселка Минвнешторга в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-27T07:23
2023-07-27T07:23
2023-07-31T17:49
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Специалисты модернизировали систему водоотведения поселка Минвнешторга в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты АО "Мосводоканал" завершили строительство канализационной насосной станции "Минвнешторг" в одноименном поселке поселения Внуковское. Станция с проектной производительностью 1200 м3/сутки уже введена в эксплуатацию и обеспечивает надежным водоотведением около четырех тысяч жителей поселка и соседних населенных пунктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что для ее работы проложили напорные и самотечные трубопроводы общей протяженностью более семи километров и диаметрами от 200 до 400 миллиметров. "При строительстве применяли отечественное оборудование и материалы и бестраншейные технологии. Внедрили современные безлюдные технологии, позволяющие дистанционно контролировать производственные процессы", - говорится в сообщении комплекса. Дополняется, что новая канализационная насосная станция позволила вывести из эксплуатации устаревшие собственные очистные сооружения поселка. Теперь сточные воды перенаправляются на Курьяновские очистные сооружения, где проходят полный цикл механической и биологической очистки с применением наилучших доступных технологий.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тинао, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Специалисты модернизировали систему водоотведения поселка Минвнешторга в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты АО "Мосводоканал" завершили строительство канализационной насосной станции "Минвнешторг" в одноименном поселке поселения Внуковское. Станция с проектной производительностью 1200 м3/сутки уже введена в эксплуатацию и обеспечивает надежным водоотведением около четырех тысяч жителей поселка и соседних населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ее работы проложили напорные и самотечные трубопроводы общей протяженностью более семи километров и диаметрами от 200 до 400 миллиметров.
"При строительстве применяли отечественное оборудование и материалы и бестраншейные технологии. Внедрили современные безлюдные технологии, позволяющие дистанционно контролировать производственные процессы", - говорится в сообщении комплекса
.
Дополняется, что новая канализационная насосная станция позволила вывести из эксплуатации устаревшие собственные очистные сооружения поселка. Теперь сточные воды перенаправляются на Курьяновские очистные сооружения, где проходят полный цикл механической и биологической очистки с применением наилучших доступных технологий.
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