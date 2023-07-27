https://ria.ru/20230727/vaktsina-1886653600.html
Гинцбург заявил, что Путин не обращался за обновленной вакциной от COVID-19
Гинцбург заявил, что Путин не обращался за обновленной вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2023
Гинцбург заявил, что Путин не обращался за обновленной вакциной от COVID-19
Президент России Владимир Путин не обращался в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за обновлённой вакциной против коронавируса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:17
2023-07-27T16:17
2023-07-27T16:25
владимир путин
политика
здоровье - общество
александр гинцбург
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обращался в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за обновлённой вакциной против коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Нет, за новой вакциной не обращался", - сказал Гинцбург в кулуарах саммита "Россия - Африка". Он отметил, что здоровью президента на саммите ничего не угрожает, так как все присутствующие сдали тесты на коронавирус.Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что решение об обновлении состава вакцины против коронавируса принято, решается вопрос с финансированием.
https://ria.ru/20230723/kronshtadt-1885794593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, здоровье - общество, александр гинцбург, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Владимир Путин, Политика, Здоровье - Общество, Александр Гинцбург, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Гинцбург заявил, что Путин не обращался за обновленной вакциной от COVID-19
Гинцбург: Путин не обращался в центр Гамалеи за обновленной вакциной от COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обращался в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за обновлённой вакциной против коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Нет, за новой вакциной не обращался", - сказал Гинцбург в кулуарах саммита "Россия - Африка". Он отметил, что здоровью президента на саммите ничего не угрожает, так как все присутствующие сдали тесты на коронавирус.
Ранее Гинцбург сообщил РИА Новости, что решение об обновлении состава вакцины против коронавируса принято, решается вопрос с финансированием.
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