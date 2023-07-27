https://ria.ru/20230727/universitety-1886698860.html
В Египте откроют филиалы двух российских университетов
В Египте откроют филиалы двух российских университетов - РИА Новости, 27.07.2023
В Египте откроют филиалы двух российских университетов
Египет претендует на статус образовательного хаба, там откроются филиалы двух российских университетов, заявил в эфире канала "Россия 24" глава Минобрнауки РФ... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:23
2023-07-27T18:23
2023-07-27T18:49
египет
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Египет претендует на статус образовательного хаба, там откроются филиалы двух российских университетов, заявил в эфире канала "Россия 24" глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Не только к нам поступают выпускники школ африканских, но и мы стараемся идти туда - открывать филиалы, в частности, крупнейшая страна африканская - Египет - сегодня претендует на статус такого образовательного хаба, и у нас уже принято решение - открываются филиалы двух крупнейших наших университетов", - сказал Фальков.Он уточнил, что речь идёт про филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского Приволжского федерального университета. Филиалы откроются в новом учебном году, отметил Фальков.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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египет, экономика, форум "россия — африка"
Египет, Экономика, Форум "Россия — Африка"
В Египте откроют филиалы двух российских университетов
Глава Минобрнауки Фальков сообщил, что в Египте откроются филиалы СПбГУ и КФУ