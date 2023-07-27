Рейтинг@Mail.ru
В Египте откроют филиалы двух российских университетов - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 27.07.2023 (обновлено: 18:49 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/universitety-1886698860.html
В Египте откроют филиалы двух российских университетов
В Египте откроют филиалы двух российских университетов - РИА Новости, 27.07.2023
В Египте откроют филиалы двух российских университетов
Египет претендует на статус образовательного хаба, там откроются филиалы двух российских университетов, заявил в эфире канала "Россия 24" глава Минобрнауки РФ... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:23
2023-07-27T18:49
египет
экономика
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Египет претендует на статус образовательного хаба, там откроются филиалы двух российских университетов, заявил в эфире канала "Россия 24" глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Не только к нам поступают выпускники школ африканских, но и мы стараемся идти туда - открывать филиалы, в частности, крупнейшая страна африканская - Египет - сегодня претендует на статус такого образовательного хаба, и у нас уже принято решение - открываются филиалы двух крупнейших наших университетов", - сказал Фальков.Он уточнил, что речь идёт про филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского Приволжского федерального университета. Филиалы откроются в новом учебном году, отметил Фальков.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_36391a88ccac821e0900d0824afa43b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, экономика, форум "россия — африка"
Египет, Экономика, Форум "Россия — Африка"
В Египте откроют филиалы двух российских университетов

Глава Минобрнауки Фальков сообщил, что в Египте откроются филиалы СПбГУ и КФУ

© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Египет претендует на статус образовательного хаба, там откроются филиалы двух российских университетов, заявил в эфире канала "Россия 24" глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Не только к нам поступают выпускники школ африканских, но и мы стараемся идти туда - открывать филиалы, в частности, крупнейшая страна африканская - Египет - сегодня претендует на статус такого образовательного хаба, и у нас уже принято решение - открываются филиалы двух крупнейших наших университетов", - сказал Фальков.
Он уточнил, что речь идёт про филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского Приволжского федерального университета. Филиалы откроются в новом учебном году, отметил Фальков.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
26 июля, 08:00
 
ЕгипетЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала