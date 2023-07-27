https://ria.ru/20230727/ukraina-1886661289.html

В США считают Украину самой коррумпированной страной, заявил Херш

В США считают Украину самой коррумпированной страной, заявил Херш - РИА Новости, 27.07.2023

В США считают Украину самой коррумпированной страной, заявил Херш

Некоторые американские чиновники считают правительство Украины одним из самых коррумпированных в мире, сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:33

2023-07-27T16:33

2023-07-27T16:33

в мире

россия

украина

сша

сеймур херш

владимир путин

нато

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Некоторые американские чиновники считают правительство Украины одним из самых коррумпированных в мире, сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Украина – самое коррумпированное и самое глупое правительство в мире, за исключением Нигерии", - приводит Херш слова чиновника из США на своем сайте. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230727/sdelka-1886640256.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, сша, сеймур херш, владимир путин, нато