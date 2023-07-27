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В США считают Украину самой коррумпированной страной, заявил Херш - РИА Новости, 27.07.2023
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16:33 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886661289.html
В США считают Украину самой коррумпированной страной, заявил Херш
В США считают Украину самой коррумпированной страной, заявил Херш - РИА Новости, 27.07.2023
В США считают Украину самой коррумпированной страной, заявил Херш
Некоторые американские чиновники считают правительство Украины одним из самых коррумпированных в мире, сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:33
2023-07-27T16:33
в мире
россия
украина
сша
сеймур херш
владимир путин
нато
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Некоторые американские чиновники считают правительство Украины одним из самых коррумпированных в мире, сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Украина – самое коррумпированное и самое глупое правительство в мире, за исключением Нигерии", - приводит Херш слова чиновника из США на своем сайте. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, сша, сеймур херш, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Сеймур Херш, Владимир Путин, НАТО
В США считают Украину самой коррумпированной страной, заявил Херш

Херш: некоторые в США считают правительство Украины одним из самых коррумпированных в мире

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Некоторые американские чиновники считают правительство Украины одним из самых коррумпированных в мире, сообщает американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Украина – самое коррумпированное и самое глупое правительство в мире, за исключением Нигерии", - приводит Херш слова чиновника из США на своем сайте.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Сухогруз Razoni в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Херш: Украина благодаря зерновой сделке перевозила в Европу наркотики
15:42
 
В миреРоссияУкраинаСШАСеймур ХершВладимир ПутинНАТО
 
 
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