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Запад выстроил на Украине неоколониальную финсистему, считает Медведчук - РИА Новости, 27.07.2023
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15:11 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886630614.html
Запад выстроил на Украине неоколониальную финсистему, считает Медведчук
Запад выстроил на Украине неоколониальную финсистему, считает Медведчук - РИА Новости, 27.07.2023
Запад выстроил на Украине неоколониальную финсистему, считает Медведчук
Западные страны выстроили на Украине "неоколониальную финансовую систему", дефицит бюджета страны в этом году составляет 56%, и новые кредиты неизбежны, заявил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:11
2023-07-27T15:11
украина
европа
виктор медведчук
в мире
экономика
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Западные страны выстроили на Украине "неоколониальную финансовую систему", дефицит бюджета страны в этом году составляет 56%, и новые кредиты неизбежны, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в колонке для проекта "Другая Украина". "На Украине коллективным Западом выстроена неоколониальная финансовая система таким образом, что выполнение даже базовых статей бюджета невозможно без привлечения новых кредитов", - написал Медведчук. По его словам, Украина даже с теоретической точки зрения не сможет расплатиться со своим внешним долгом, который бьет рекорды прошлых лет. "В государственном бюджете на 2023 год при утвержденных расходах в 84 миллиарда долларов заимствования для покрытия рекордного дефицита бюджета предусмотрены в размере почти 60 миллиардов долларов. То есть дефицит бюджета составляет 56%", - уточнил политик. Он отметил, что именно при патронаже западных партнеров страна опустилась на последние позиции мировых рейтингов по качеству жизни и экономике, при этом дефицит бюджета наблюдался до вовлечения вооруженных сил Украины в открытое противостояние. "Процессы экономической деградации Украины начались задолго до 24 февраля 2022 года. Самой бедной в Европе она также была признана по итогам 2018, 2019, 2020 и 2021 годов", - подчеркнул Медведчук.
https://ria.ru/20230726/eritreya-1886330474.html
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украина, европа, виктор медведчук, в мире, экономика
Украина, Европа, Виктор Медведчук, В мире, Экономика
Запад выстроил на Украине неоколониальную финсистему, считает Медведчук

Медведчук считает, что Запад выстроил на Украине неоколониальную финансовую систему

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Западные страны выстроили на Украине "неоколониальную финансовую систему", дефицит бюджета страны в этом году составляет 56%, и новые кредиты неизбежны, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в колонке для проекта "Другая Украина".
«
"На Украине коллективным Западом выстроена неоколониальная финансовая система таким образом, что выполнение даже базовых статей бюджета невозможно без привлечения новых кредитов", - написал Медведчук.
По его словам, Украина даже с теоретической точки зрения не сможет расплатиться со своим внешним долгом, который бьет рекорды прошлых лет.
"В государственном бюджете на 2023 год при утвержденных расходах в 84 миллиарда долларов заимствования для покрытия рекордного дефицита бюджета предусмотрены в размере почти 60 миллиардов долларов. То есть дефицит бюджета составляет 56%", - уточнил политик.
Он отметил, что именно при патронаже западных партнеров страна опустилась на последние позиции мировых рейтингов по качеству жизни и экономике, при этом дефицит бюджета наблюдался до вовлечения вооруженных сил Украины в открытое противостояние.
"Процессы экономической деградации Украины начались задолго до 24 февраля 2022 года. Самой бедной в Европе она также была признана по итогам 2018, 2019, 2020 и 2021 годов", - подчеркнул Медведчук.
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