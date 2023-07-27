https://ria.ru/20230727/ukraina-1886614309.html

Медведев прокомментировал законопроект о производстве каннабиса на Украине

Медведев прокомментировал законопроект о производстве каннабиса на Украине - РИА Новости, 27.07.2023

Медведев прокомментировал законопроект о производстве каннабиса на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине, пошутил, что НАТО в обмен на принятие Украины в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:20

2023-07-27T14:20

2023-07-27T14:20

в мире

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий медведев

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине, пошутил, что НАТО в обмен на принятие Украины в альянс предложила Киеву переключиться с кокаина на марихуану. В конце июня Владимир Зеленский на заседании парламента выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. В четверг Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении. Медведев в Twitter опубликовал мем с подписью "Последние поправки к закону о производстве медицинского каннабиса на Украине". В меме по кадру из фильма "Остров проклятых" герой Марка Руффало обращается к герою Леонардо ДиКаприо, якобы говоря: "Ну ладно, мы примем Украину в НАТО. Но с одним условием". На вопрос персонажа ДиКаприо, что это за условие, тот отвечает "Вы введете закон о переходе с кокаина на каннабис". Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский становится все менее прибыльным проектом, поэтому он желает переквалифицироваться в "международного производителя наркотиков", а Украину сделать страной-производительницей каннабиса. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230710/vsu-1883169757.html

https://ria.ru/20230523/mertvets-1873531778.html

https://ria.ru/20230404/narkotiki-1862793897.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, верховная рада украины