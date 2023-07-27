Медведев прокомментировал законопроект о производстве каннабиса на Украине
Медведев пошутил, что НАТО предложила Киеву переключиться с кокаина на каннабис
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине, пошутил, что НАТО в обмен на принятие Украины в альянс предложила Киеву переключиться с кокаина на марихуану.
В конце июня Владимир Зеленский на заседании парламента выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. В четверг Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении.
Медведев в Twitter опубликовал мем с подписью "Последние поправки к закону о производстве медицинского каннабиса на Украине". В меме по кадру из фильма "Остров проклятых" герой Марка Руффало обращается к герою Леонардо ДиКаприо, якобы говоря: "Ну ладно, мы примем Украину в НАТО. Но с одним условием". На вопрос персонажа ДиКаприо, что это за условие, тот отвечает "Вы введете закон о переходе с кокаина на каннабис".
Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский становится все менее прибыльным проектом, поэтому он желает переквалифицироваться в "международного производителя наркотиков", а Украину сделать страной-производительницей каннабиса.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.