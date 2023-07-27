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Медведев прокомментировал законопроект о производстве каннабиса на Украине - РИА Новости, 27.07.2023
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14:20 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886614309.html
Медведев прокомментировал законопроект о производстве каннабиса на Украине
Медведев прокомментировал законопроект о производстве каннабиса на Украине - РИА Новости, 27.07.2023
Медведев прокомментировал законопроект о производстве каннабиса на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине, пошутил, что НАТО в обмен на принятие Украины в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:20
2023-07-27T14:20
в мире
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине, пошутил, что НАТО в обмен на принятие Украины в альянс предложила Киеву переключиться с кокаина на марихуану. В конце июня Владимир Зеленский на заседании парламента выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. В четверг Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении. Медведев в Twitter опубликовал мем с подписью "Последние поправки к закону о производстве медицинского каннабиса на Украине". В меме по кадру из фильма "Остров проклятых" герой Марка Руффало обращается к герою Леонардо ДиКаприо, якобы говоря: "Ну ладно, мы примем Украину в НАТО. Но с одним условием". На вопрос персонажа ДиКаприо, что это за условие, тот отвечает "Вы введете закон о переходе с кокаина на каннабис". Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский становится все менее прибыльным проектом, поэтому он желает переквалифицироваться в "международного производителя наркотиков", а Украину сделать страной-производительницей каннабиса. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230710/vsu-1883169757.html
https://ria.ru/20230523/mertvets-1873531778.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Верховная Рада Украины
Медведев прокомментировал законопроект о производстве каннабиса на Украине

Медведев пошутил, что НАТО предложила Киеву переключиться с кокаина на каннабис

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине, пошутил, что НАТО в обмен на принятие Украины в альянс предложила Киеву переключиться с кокаина на марихуану.
В конце июня Владимир Зеленский на заседании парламента выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. В четверг Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении.
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Медведев в Twitter опубликовал мем с подписью "Последние поправки к закону о производстве медицинского каннабиса на Украине". В меме по кадру из фильма "Остров проклятых" герой Марка Руффало обращается к герою Леонардо ДиКаприо, якобы говоря: "Ну ладно, мы примем Украину в НАТО. Но с одним условием". На вопрос персонажа ДиКаприо, что это за условие, тот отвечает "Вы введете закон о переходе с кокаина на каннабис".
Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский становится все менее прибыльным проектом, поэтому он желает переквалифицироваться в "международного производителя наркотиков", а Украину сделать страной-производительницей каннабиса.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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