https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886649450.html

Глава МИД Уганды прокомментировал ситуацию с поставками удобрений

Глава МИД Уганды прокомментировал ситуацию с поставками удобрений - РИА Новости, 27.07.2023

Глава МИД Уганды прокомментировал ситуацию с поставками удобрений

Уганда рассчитывает на площадке второго саммита "Россия-Африка" найти с российской стороной решение для поставки удобрений из РФ, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:05

2023-07-27T16:05

2023-07-27T16:05

россия

уганда

москва

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уганда рассчитывает на площадке второго саммита "Россия-Африка" найти с российской стороной решение для поставки удобрений из РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Джедже Одонго. "Мы надеемся, что в ходе этого саммита и двусторонних дискуссий, о которых я только что говорил, у нас будет возможность в качестве двустороннего соглашения посмотреть, что мы можем предпринять с Россией, чтобы иметь возможность получить в нашей стране доступ к российским удобрениям" – сказал Одонго на полях саммита. Препятствия для поставок российских удобрений на мировой рынок стали одной из причин решения Москвы прекратить участие в зерновой сделке. В то же время Россия заявила о готовности поставлять как удобрения, так и зерно нуждающимся странам. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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россия, уганда, москва, экономика, форум "россия — африка"