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Глава МИД Уганды прокомментировал ситуацию с поставками удобрений
Глава МИД Уганды прокомментировал ситуацию с поставками удобрений - РИА Новости, 27.07.2023
Глава МИД Уганды прокомментировал ситуацию с поставками удобрений
Уганда рассчитывает на площадке второго саммита "Россия-Африка" найти с российской стороной решение для поставки удобрений из РФ, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:05
2023-07-27T16:05
2023-07-27T16:05
россия
уганда
москва
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уганда рассчитывает на площадке второго саммита "Россия-Африка" найти с российской стороной решение для поставки удобрений из РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Джедже Одонго. "Мы надеемся, что в ходе этого саммита и двусторонних дискуссий, о которых я только что говорил, у нас будет возможность в качестве двустороннего соглашения посмотреть, что мы можем предпринять с Россией, чтобы иметь возможность получить в нашей стране доступ к российским удобрениям" – сказал Одонго на полях саммита. Препятствия для поставок российских удобрений на мировой рынок стали одной из причин решения Москвы прекратить участие в зерновой сделке. В то же время Россия заявила о готовности поставлять как удобрения, так и зерно нуждающимся странам. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, уганда, москва, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Уганда, Москва, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Глава МИД Уганды прокомментировал ситуацию с поставками удобрений
Глава МИД Одонго: Уганда хочет найти с российской стороной решение по поставкам удобрений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уганда рассчитывает на площадке второго саммита "Россия-Африка" найти с российской стороной решение для поставки удобрений из РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Джедже Одонго.
"Мы надеемся, что в ходе этого саммита и двусторонних дискуссий, о которых я только что говорил, у нас будет возможность в качестве двустороннего соглашения посмотреть, что мы можем предпринять с Россией, чтобы иметь возможность получить в нашей стране доступ к российским удобрениям" – сказал Одонго на полях саммита.
Препятствия для поставок российских удобрений на мировой рынок стали одной из причин решения Москвы прекратить участие в зерновой сделке. В то же время Россия заявила о готовности поставлять как удобрения, так и зерно нуждающимся странам.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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