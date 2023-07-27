https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886526931.html

Россия не откажется от возвращения удобрений, арестованных в портах Европы

Россия не откажется от возвращения удобрений, арестованных в портах Европы - РИА Новости, 27.07.2023

Россия не откажется от возвращения удобрений, арестованных в портах Европы

Остановка "зерновой сделки" не означает, что Россия отказывается от усилий по возвращению удобрений, заблокированных в европейских портах, заявил российским... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:09

2023-07-27T09:09

2023-07-27T09:09

экономика

россия

европа

сергей вершинин

оон

малави

в мире

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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Остановка "зерновой сделки" не означает, что Россия отказывается от усилий по возвращению удобрений, заблокированных в европейских портах, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Абсолютно нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на полях встречи по продовольствию в Риме.По его словам, решение о передаче заблокированных в Европе удобрений нуждающимся странам не являлось частью зерновой сделки. "Это наши удобрения, мы выделили средства на их доставку, но пока только две страны (Малави и Кения – ред.) их получили, в том числе во взаимодействии с Всемирной продовольственной программой. Они (удобрения - ред.) еще остаются (в портах Европы), и мы готовы эту безвозмездную практику продолжать. Новые варианты (поставок – ред.) прорабатываются", - заявил Вершинин. Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230524/lesoto-1873761093.html

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

россия

европа

малави

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экономика, россия, европа, сергей вершинин, оон, малави, в мире