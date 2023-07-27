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Россия не откажется от возвращения удобрений, арестованных в портах Европы - РИА Новости, 27.07.2023
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09:09 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/udobreniya-1886526931.html
Россия не откажется от возвращения удобрений, арестованных в портах Европы
Россия не откажется от возвращения удобрений, арестованных в портах Европы - РИА Новости, 27.07.2023
Россия не откажется от возвращения удобрений, арестованных в портах Европы
Остановка "зерновой сделки" не означает, что Россия отказывается от усилий по возвращению удобрений, заблокированных в европейских портах, заявил российским... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:09
2023-07-27T09:09
экономика
россия
европа
сергей вершинин
оон
малави
в мире
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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Остановка "зерновой сделки" не означает, что Россия отказывается от усилий по возвращению удобрений, заблокированных в европейских портах, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. &quot;Абсолютно нет&quot;, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на полях встречи по продовольствию в Риме.По его словам, решение о передаче заблокированных в Европе удобрений нуждающимся странам не являлось частью зерновой сделки. "Это наши удобрения, мы выделили средства на их доставку, но пока только две страны (Малави и Кения – ред.) их получили, в том числе во взаимодействии с Всемирной продовольственной программой. Они (удобрения - ред.) еще остаются (в портах Европы), и мы готовы эту безвозмездную практику продолжать. Новые варианты (поставок – ред.) прорабатываются", - заявил Вершинин. Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230524/lesoto-1873761093.html
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
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экономика, россия, европа, сергей вершинин, оон, малави, в мире
Экономика, Россия, Европа, Сергей Вершинин, ООН, Малави, В мире
Россия не откажется от возвращения удобрений, арестованных в портах Европы

Вершинин: Россия не откажется от возвращения удобрений, заблокированных в портах Европы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Остановка "зерновой сделки" не означает, что Россия отказывается от усилий по возвращению удобрений, заблокированных в европейских портах, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«

"Абсолютно нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на полях встречи по продовольствию в Риме.

На улицах города Масеру, столицы Королевства Лесото - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Лесото считает важным экспорт зерна и удобрений из России
24 мая, 04:17
По его словам, решение о передаче заблокированных в Европе удобрений нуждающимся странам не являлось частью зерновой сделки.
«
"Это наши удобрения, мы выделили средства на их доставку, но пока только две страны (Малави и Кения – ред.) их получили, в том числе во взаимодействии с Всемирной продовольственной программой. Они (удобрения - ред.) еще остаются (в портах Европы), и мы готовы эту безвозмездную практику продолжать. Новые варианты (поставок – ред.) прорабатываются", - заявил Вершинин.
Ранее президент РФ Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что препятствия чинятся даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. По его словам, из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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