https://ria.ru/20230727/turpotok-1886664304.html

Турпоток в Нижегородской области растет с каждым годом, заявил Никитин

Турпоток в Нижегородской области растет с каждым годом, заявил Никитин - РИА Новости, 27.07.2023

Турпоток в Нижегородской области растет с каждым годом, заявил Никитин

Рост турпотока более, чем на 15 процентов, ожидается по итогам 2023 года в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин в ходе отчета перед... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:42

2023-07-27T16:42

2023-07-27T16:42

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Рост турпотока более, чем на 15 процентов, ожидается по итогам 2023 года в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами законодательного собрания. "Сегодня мы - в числе лидеров туристических рейтингов, с невероятным ростом турпотока даже в постюбилейный 2022 год (в 2021 году отмечалось 850-летие Нижнего Новгорода – ред.). И примерно сопоставимый рост мы ожидаем по итогам текущего года – это 15,7%", - сказал Никитин. Он отметил, что культурные мероприятия в Нижегородской области в 2022 году посетили 42 миллиона человек. В числе основных туристически привлекательных событий губернатор Нижегородской области назвал международный фестиваль искусств "Стрелка", которому в этом году исполняется пять лет, международный фестиваль медиаискусства "Интервалс", фестиваль "Столица закатов". Более 500 экскурсий проведено в "Заповедных кварталах". Нижегородская ярмарка стала домашней площадкой для финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. "Хочу отметить, что культурно-событийная активность расцвела не только в областном центре, но и в районах - это и уникальный по своим масштабам и поддержке партнеров "Выкса-фестиваль", обновленная "Русская Тоскания", "Арзамасский гусь", "Мастеров народных братство", "Золотая хохлома" и многие другие", - добавил Никитин. Глава региона отметил, что перезагрузку и заслуженное внимание получила и отрасль народных художественных промыслов. Именно благодаря инициативе Нижегородской области президент РФ Владимир Путин подписал указ о Дне народных художественных промыслов. "Подготовка к юбилею Нижнего Новгорода дала мощнейший импульс, но при этом развитие региона не остановилось. Мы полностью поменяли представление о затратах на благоустройство и восстановление городской среды - они стали инвестициями в формирование долгожданного культурно-событийного каркаса, вернув насыщенную и активную жизнь на улицы наших городов и районных центров", - подытожил Никитин. Он также рассказал, что активное развитие туристических кластеров Нижегородской области продолжается и в 2023 году. В частности, это один из ключевых для области паломническо-туристический кластер "Арзамас-Дивеево-Саров", где продолжается реализация мероприятий по развитию коммунальной и туристической инфраструктуры. Это также кластер в Выксе, где за пять лет при поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК) планируется реализовать более 10 крупных инфраструктурных проектов, а также продолжить создание "Шухов парка".

https://ria.ru/20230724/goroda-1886027587.html

https://ria.ru/20230718/turizm-1884916249.html

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глеб никитин, нижний новгород