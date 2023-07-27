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В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок - РИА Новости, 27.07.2023
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Ростовской области. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:47
2023-07-27T01:47
2023-07-27T04:10
происшествия
ростов-на-дону
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Ростовской области. "Поступило сообщение о гибели ребенка в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в городе Ростове-на-Дону... Возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.Уточняется, что речь идет о статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека".По информации следствия, семья с ребенком посетила аквапарк 26 июля. Мальчик плавал в бассейне, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Несмотря на реанимационные действия врачей ребенок умер.Следователи начали проверку. Назначена судмедэкспертиза.
https://ria.ru/20230726/delo-1886468238.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок
В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб четырехлетний ребенок
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба
регионального управления Следственного комитета по Ростовской области.
"Поступило сообщение о гибели ребенка в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в городе Ростове-на-Дону... Возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.
Уточняется, что речь идет о статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По информации следствия, семья с ребенком посетила аквапарк 26 июля. Мальчик плавал в бассейне, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Несмотря на реанимационные действия врачей ребенок умер.
Следователи начали проверку. Назначена судмедэкспертиза.
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