Рейтинг@Mail.ru
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 27.07.2023 (обновлено: 04:10 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/tragediya-1886507081.html
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок - РИА Новости, 27.07.2023
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Ростовской области. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:47
2023-07-27T04:10
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Ростовской области. "Поступило сообщение о гибели ребенка в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в городе Ростове-на-Дону... Возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.Уточняется, что речь идет о статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека".По информации следствия, семья с ребенком посетила аквапарк 26 июля. Мальчик плавал в бассейне, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Несмотря на реанимационные действия врачей ребенок умер.Следователи начали проверку. Назначена судмедэкспертиза.
https://ria.ru/20230726/delo-1886468238.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок

В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб четырехлетний ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Ростовской области.
"Поступило сообщение о гибели ребенка в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в городе Ростове-на-Дону... Возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.
Уточняется, что речь идет о статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По информации следствия, семья с ребенком посетила аквапарк 26 июля. Мальчик плавал в бассейне, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Несмотря на реанимационные действия врачей ребенок умер.
Следователи начали проверку. Назначена судмедэкспертиза.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В Челябинской области возбудили дело после гибели подростка в лагере
Вчера, 19:16
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала