https://ria.ru/20230727/tragediya-1886507081.html

В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок

В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок - РИА Новости, 27.07.2023

В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб ребенок

В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Ростовской области. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T01:47

2023-07-27T01:47

2023-07-27T04:10

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В аквапарке в Ростове-на-Дону погиб четырехлетний ребенок, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета по Ростовской области. "Поступило сообщение о гибели ребенка в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова в городе Ростове-на-Дону... Возбуждено уголовное дело", — говорится в заявлении.Уточняется, что речь идет о статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека".По информации следствия, семья с ребенком посетила аквапарк 26 июля. Мальчик плавал в бассейне, но через некоторое время его нашли в воде без сознания. Несмотря на реанимационные действия врачей ребенок умер.Следователи начали проверку. Назначена судмедэкспертиза.

https://ria.ru/20230726/delo-1886468238.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)