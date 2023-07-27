https://ria.ru/20230727/tochka_rosta-1886643159.html
В Липецкой области откроют "Точку роста" для 400 детей
В Липецкой области откроют "Точку роста" для 400 детей - РИА Новости, 27.07.2023
В Липецкой области откроют "Точку роста" для 400 детей
Центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" откроется к началу учебного года в гимназии "Новое поколение" в Задонске... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:50
2023-07-27T15:50
2023-07-27T15:50
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" откроется к началу учебного года в гимназии "Новое поколение" в Задонске Липецкой области; его смогут посещать 400 школьников от 5 до 11 классов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что всего в рамках реализации федеральной программы "Современная школа" национального проекта "Образование" в этом году в Липецкой области откроется 19 подобных центров. По словам Артамонова, сейчас в кабинетах будущего центра идет ремонт. Приобретено оборудование: ноутбуки, многофункциональные устройства, расширенные робототехнические наборы и конструкторы программируемых моделей инженерных систем. Центр будет активно использоваться в урочной и внеурочной деятельности. Это более 400 учеников, которые смогут углубленно изучать биологию, химию, физику, робототехнику и другие направления естественно-научного профиля. "Подобные проекты очень важны. Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, которая разбирается в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо, перед детьми открываются новые перспективы", - считает Артамонов.
https://ria.ru/20230707/korpusa-1882813275.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" откроется к началу учебного года в гимназии "Новое поколение" в Задонске Липецкой области; его смогут посещать 400 школьников от 5 до 11 классов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что всего в рамках реализации федеральной программы "Современная школа" национального проекта "Образование" в этом году в Липецкой области откроется 19 подобных центров.
По словам Артамонова, сейчас в кабинетах будущего центра идет ремонт. Приобретено оборудование: ноутбуки, многофункциональные устройства, расширенные робототехнические наборы и конструкторы программируемых моделей инженерных систем.
Центр будет активно использоваться в урочной и внеурочной деятельности. Это более 400 учеников, которые смогут углубленно изучать биологию, химию, физику, робототехнику и другие направления естественно-научного профиля.
"Подобные проекты очень важны. Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, которая разбирается в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо, перед детьми открываются новые перспективы", - считает Артамонов
.
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