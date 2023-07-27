https://ria.ru/20230727/tochka_rosta-1886643159.html

В Липецкой области откроют "Точку роста" для 400 детей

В Липецкой области откроют "Точку роста" для 400 детей - РИА Новости, 27.07.2023

В Липецкой области откроют "Точку роста" для 400 детей

Центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" откроется к началу учебного года в гимназии "Новое поколение" в Задонске... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:50

2023-07-27T15:50

2023-07-27T15:50

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" откроется к началу учебного года в гимназии "Новое поколение" в Задонске Липецкой области; его смогут посещать 400 школьников от 5 до 11 классов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что всего в рамках реализации федеральной программы "Современная школа" национального проекта "Образование" в этом году в Липецкой области откроется 19 подобных центров. По словам Артамонова, сейчас в кабинетах будущего центра идет ремонт. Приобретено оборудование: ноутбуки, многофункциональные устройства, расширенные робототехнические наборы и конструкторы программируемых моделей инженерных систем. Центр будет активно использоваться в урочной и внеурочной деятельности. Это более 400 учеников, которые смогут углубленно изучать биологию, химию, физику, робототехнику и другие направления естественно-научного профиля. "Подобные проекты очень важны. Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, которая разбирается в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо, перед детьми открываются новые перспективы", - считает Артамонов.

https://ria.ru/20230707/korpusa-1882813275.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов