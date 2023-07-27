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СМИ: в США семью, решившую жить вдали от цивилизации, нашли мертвой в лесу - РИА Новости, 27.07.2023
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16:18 27.07.2023
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СМИ: в США семью, решившую жить вдали от цивилизации, нашли мертвой в лесу
СМИ: в США семью, решившую жить вдали от цивилизации, нашли мертвой в лесу - РИА Новости, 27.07.2023
СМИ: в США семью, решившую жить вдали от цивилизации, нашли мертвой в лесу
Семью, отправившуюся жить подальше от цивилизации, нашли мертвой в Национальном лесу Ганнисон в американском штате Колорадо, передаёт агентство Assotiated... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:18
2023-07-27T16:18
в мире
колорадо
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Семью, отправившуюся жить подальше от цивилизации, нашли мертвой в Национальном лесу Ганнисон в американском штате Колорадо, передаёт агентство Assotiated Press. Как сообщается, речь идёт о семье Вэнс - двух взрослых сёстрах и 14-летнем сыне одной из них. Тела были обнаружены в июле туристом. "Эти трое человек, вероятно, отправились в поход в июле 2022 года и умерли где-то зимой. Группа планировала жить "вдали от удобств", - передаёт агентство со ссылкой на следователя округа Ганнисон Майкла Барнеса. По его словам, на телах, найденных в палатке и рядом с ней, были обнаружены признаки недоедания. Хотя точная причина их смерти ещё не установлена, предполагается, что семья умерла от голода, низких температур или отравления угарным газом при попытке развести огонь, чтобы согреться. Предполагается, что они начали строить укрытие, но не закончили к началу зимы. Также отмечается, что на месте не было обнаружено никакого транспортного средства или оружия. "У них было с собой много литературы о выживании на открытом воздухе, добывании пищи и тому подобном", - заявил Барнес.
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в мире, колорадо
В мире, Колорадо
СМИ: в США семью, решившую жить вдали от цивилизации, нашли мертвой в лесу

AP: в США семью, решившую жить вдали от цивилизации, нашли мертвой в лесу в Колорадо

© Фото : Glendale PoliceСотрудник американской полиции
Сотрудник американской полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Glendale Police
Сотрудник американской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Семью, отправившуюся жить подальше от цивилизации, нашли мертвой в Национальном лесу Ганнисон в американском штате Колорадо, передаёт агентство Assotiated Press.
Как сообщается, речь идёт о семье Вэнс - двух взрослых сёстрах и 14-летнем сыне одной из них. Тела были обнаружены в июле туристом.
"Эти трое человек, вероятно, отправились в поход в июле 2022 года и умерли где-то зимой. Группа планировала жить "вдали от удобств", - передаёт агентство со ссылкой на следователя округа Ганнисон Майкла Барнеса.
По его словам, на телах, найденных в палатке и рядом с ней, были обнаружены признаки недоедания. Хотя точная причина их смерти ещё не установлена, предполагается, что семья умерла от голода, низких температур или отравления угарным газом при попытке развести огонь, чтобы согреться.
Предполагается, что они начали строить укрытие, но не закончили к началу зимы. Также отмечается, что на месте не было обнаружено никакого транспортного средства или оружия.
"У них было с собой много литературы о выживании на открытом воздухе, добывании пищи и тому подобном", - заявил Барнес.
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В миреКолорадо
 
 
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