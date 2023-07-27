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Путин заявил о заинтересованности России в углублении связей с Африкой
Путин заявил о заинтересованности России в углублении связей с Африкой - РИА Новости, 27.07.2023
Путин заявил о заинтересованности России в углублении связей с Африкой
Потенциал Африки всем очевиден, Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей с континентом, заявил президент России Владимир Путин в четверг. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:43
2023-07-27T12:43
2023-07-27T12:43
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владимир путин
африка
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Потенциал Африки всем очевиден, Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей с континентом, заявил президент России Владимир Путин в четверг. "Потенциал Африки всем очевиден, так, среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет, 4% и 4,5% в год, превышают общемировые. Население приближается и к полутора миллиардам человек, растет быстрее, чем где-либо в мире. Характерно и то, что прирост среднего класса, который формирует основной спрос на современные товары и услуги, обгоняет аналогичные показатели в большинстве регионов мира", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Россия-Африка". Президент отметил, что Россия в лице официальных кругов, бизнеса, общественности заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых торгово-инвестиционных и гуманитарных связей с континентом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, владимир путин, африка, форум "россия — африка", в мире
Экономика, Россия, Владимир Путин, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире
Путин заявил о заинтересованности России в углублении связей с Африкой
Путин заявил о заинтересованности России в дальнейшем углублении связей с Африкой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Потенциал Африки всем очевиден, Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей с континентом, заявил президент России Владимир Путин в четверг.
"Потенциал Африки всем очевиден, так, среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет, 4% и 4,5% в год, превышают общемировые. Население приближается и к полутора миллиардам человек, растет быстрее, чем где-либо в мире. Характерно и то, что прирост среднего класса, который формирует основной спрос на современные товары и услуги, обгоняет аналогичные показатели в большинстве регионов мира", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Россия-Африка".
Президент отметил, что Россия в лице официальных кругов, бизнеса, общественности заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых торгово-инвестиционных и гуманитарных связей с континентом.