https://ria.ru/20230727/stroymaterialy-1886567582.html

Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы и маскировочную экипировку

Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы и маскировочную экипировку - РИА Новости, 27.07.2023

Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы и маскировочную экипировку

Жители Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО стройматериалы и средства маскировки, сообщила райадминистрация. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:00

2023-07-27T12:00

2023-07-27T12:00

надежные люди

лискинский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО стройматериалы и средства маскировки, сообщила райадминистрация. "В зону боевых действий отправилось 6 кубических метров необрезной доски, фанера, порядка тысячи литров воды, маскировочные тенты и плащи-пончо с повышенными камуфляжными свойствами, строительные скобы, гвозди", - говорится в сообщении. Как и ранее, гуманитарный груз формировался по заявке бойцов. Активное участие в его формировании приняли предприниматели. В частности, как отмечают власти района, руководители организаций ООО "Клеман" Андрей Клещев и ООО "Стандарт – Агро" Андрей Чирков помогли с закупкой маскировочных тентов и плащей-пончо с повышенными камуфляжными свойствами. "На днях одно из воинских подразделений, получившее от нас маскировочную экипировку, оценили ее эффективность. По словам бойцов, такие тенты и плащи экранируют от тепла и защищают от ветра и воды", - приводят власти района слова заместителя главы райадминистрации Валерия Дегтярева.

https://ria.ru/20230726/gumanitarka-1886457198.html

лискинский район

воронежская область

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лискинский район, воронежская область