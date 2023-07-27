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Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы и маскировочную экипировку - РИА Новости, 27.07.2023
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12:00 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/stroymaterialy-1886567582.html
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы и маскировочную экипировку
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы и маскировочную экипировку - РИА Новости, 27.07.2023
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы и маскировочную экипировку
Жители Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО стройматериалы и средства маскировки, сообщила райадминистрация. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:00
2023-07-27T12:00
надежные люди
лискинский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО стройматериалы и средства маскировки, сообщила райадминистрация. "В зону боевых действий отправилось 6 кубических метров необрезной доски, фанера, порядка тысячи литров воды, маскировочные тенты и плащи-пончо с повышенными камуфляжными свойствами, строительные скобы, гвозди", - говорится в сообщении. Как и ранее, гуманитарный груз формировался по заявке бойцов. Активное участие в его формировании приняли предприниматели. В частности, как отмечают власти района, руководители организаций ООО "Клеман" Андрей Клещев и ООО "Стандарт – Агро" Андрей Чирков помогли с закупкой маскировочных тентов и плащей-пончо с повышенными камуфляжными свойствами. "На днях одно из воинских подразделений, получившее от нас маскировочную экипировку, оценили ее эффективность. По словам бойцов, такие тенты и плащи экранируют от тепла и защищают от ветра и воды", - приводят власти района слова заместителя главы райадминистрации Валерия Дегтярева.
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лискинский район
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лискинский район, воронежская область
Надежные люди, Лискинский район, Воронежская область
Воронежцы передали в зону СВО стройматериалы и маскировочную экипировку

Жители Воронежской области передали в зону СВО стройматериалы и маскировочную экипировку

© Фото : Администрация Лискинского муниципального района38-й гуманитарный груз был отправлен в зону проведения спецоперации в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с вами!"
38-й гуманитарный груз был отправлен в зону проведения спецоперации в рамках патриотической акции Работайте, Братья! Лискинский район с вами! - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Администрация Лискинского муниципального района
38-й гуманитарный груз был отправлен в зону проведения спецоперации в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с вами!"
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ВОРОНЕЖ, 27 июл - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали для военнослужащих в зону СВО стройматериалы и средства маскировки, сообщила райадминистрация.
«
"В зону боевых действий отправилось 6 кубических метров необрезной доски, фанера, порядка тысячи литров воды, маскировочные тенты и плащи-пончо с повышенными камуфляжными свойствами, строительные скобы, гвозди", - говорится в сообщении.
Как и ранее, гуманитарный груз формировался по заявке бойцов. Активное участие в его формировании приняли предприниматели. В частности, как отмечают власти района, руководители организаций ООО "Клеман" Андрей Клещев и ООО "Стандарт – Агро" Андрей Чирков помогли с закупкой маскировочных тентов и плащей-пончо с повышенными камуфляжными свойствами.
«
"На днях одно из воинских подразделений, получившее от нас маскировочную экипировку, оценили ее эффективность. По словам бойцов, такие тенты и плащи экранируют от тепла и защищают от ветра и воды", - приводят власти района слова заместителя главы райадминистрации Валерия Дегтярева.
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Надежные людиЛискинский районВоронежская область
 
 
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