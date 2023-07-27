https://ria.ru/20230727/stavropole-1886603742.html
Ставрополье намерено нарастить инвестиции до 300 млрд рублей по итогам года
Ставрополье намерено нарастить инвестиции до 300 млрд рублей по итогам года - РИА Новости, 27.07.2023
Ставрополье намерено нарастить инвестиции до 300 млрд рублей по итогам года
Инвестиции в Ставропольский край по итогам 2023 года могут составить 300 миллиардов рублей, такая цель поставлена губернатором края Владимиром Владимировым,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:48
2023-07-27T13:48
2023-07-27T13:48
ставропольский край
кисловодск
владимир владимиров
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инвестиции в Ставропольский край по итогам 2023 года могут составить 300 миллиардов рублей, такая цель поставлена губернатором края Владимиром Владимировым, сообщил замминистра экономического развития региона Антон Доронин. "По итогам первого полугодия инвестиции в край составят 116 миллиардов рублей с десятипроцентным ростом к уровню прошлого года. К концу года ожидаем рост до 300 миллиардов. Только на нашем контроле находятся 65 инвестиционных проектов, которые будут давать порядка 75 миллиардов рублей в этом году, не говоря уже о строительстве жилья, о тех инвестициях, которые дают малые и средние предприятия", - сказал Доронин, его слова приводит пресс-служба министерства экономического развития края. Он напомнил, что на полях Петербургского международного экономического форума было подписано восемь соглашений в разных сферах, часть из которых, как например, развитие тепличного комплекса в Предгорном округе и два жилищных проекта в Кисловодске, уже реализуются. "Общий объем инвестиций по этим соглашениям составил более 20 миллиардов рублей. В достижении планки в 300 миллиардов нам будет помогать, в частности, внедрение регионального инвестиционного стандарта и взаимодействие с агентством стратегических инициатив", - отметил замминистра. По данным пресс-службы, региональный инвестиционный стандарт призван стать реальным инструментом, чтобы облегчить инвестору процесс вхождения в местную экономику. В крае работает инвестиционный комитет под председательством губернатора, на котором оказывается реальная помощь бизнес-сообществу. Корпорация развития Ставропольского края решает вопросы по предоставлению земли, подключению к инфраструктуре и пр. Создается новая инвестиционная карта, которая поможет любому инвестору оперативно оценить наличие свободных площадок, преференциальные режимы, получить кадастровые сведения.
https://ria.ru/20230706/pischeprom-1882527497.html
кисловодск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кисловодск, владимир владимиров
Ставропольский край, Кисловодск, Владимир Владимиров
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инвестиции в Ставропольский край по итогам 2023 года могут составить 300 миллиардов рублей, такая цель поставлена губернатором края Владимиром Владимировым, сообщил замминистра экономического развития региона Антон Доронин.
"По итогам первого полугодия инвестиции в край составят 116 миллиардов рублей с десятипроцентным ростом к уровню прошлого года. К концу года ожидаем рост до 300 миллиардов. Только на нашем контроле находятся 65 инвестиционных проектов, которые будут давать порядка 75 миллиардов рублей в этом году, не говоря уже о строительстве жилья, о тех инвестициях, которые дают малые и средние предприятия", - сказал Доронин, его слова приводит пресс-служба министерства экономического развития края.
Предприятия пищепрома Ставрополья получили компенсацию за оборудование
Он напомнил, что на полях Петербургского международного экономического форума было подписано восемь соглашений в разных сферах, часть из которых, как например, развитие тепличного комплекса в Предгорном округе и два жилищных проекта в Кисловодске
, уже реализуются.
"Общий объем инвестиций по этим соглашениям составил более 20 миллиардов рублей. В достижении планки в 300 миллиардов нам будет помогать, в частности, внедрение регионального инвестиционного стандарта и взаимодействие с агентством стратегических инициатив", - отметил замминистра.
По данным пресс-службы, региональный инвестиционный стандарт призван стать реальным инструментом, чтобы облегчить инвестору процесс вхождения в местную экономику. В крае работает инвестиционный комитет под председательством губернатора, на котором оказывается реальная помощь бизнес-сообществу. Корпорация развития
Ставропольского края решает вопросы по предоставлению земли, подключению к инфраструктуре и пр. Создается новая инвестиционная карта, которая поможет любому инвестору оперативно оценить наличие свободных площадок, преференциальные режимы, получить кадастровые сведения.