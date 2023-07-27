Рейтинг@Mail.ru
Ставрополье намерено нарастить инвестиции до 300 млрд рублей по итогам года - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
13:48 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/stavropole-1886603742.html
Ставрополье намерено нарастить инвестиции до 300 млрд рублей по итогам года
Ставрополье намерено нарастить инвестиции до 300 млрд рублей по итогам года - РИА Новости, 27.07.2023
Ставрополье намерено нарастить инвестиции до 300 млрд рублей по итогам года
Инвестиции в Ставропольский край по итогам 2023 года могут составить 300 миллиардов рублей, такая цель поставлена губернатором края Владимиром Владимировым,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:48
2023-07-27T13:48
ставропольский край
кисловодск
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инвестиции в Ставропольский край по итогам 2023 года могут составить 300 миллиардов рублей, такая цель поставлена губернатором края Владимиром Владимировым, сообщил замминистра экономического развития региона Антон Доронин. "По итогам первого полугодия инвестиции в край составят 116 миллиардов рублей с десятипроцентным ростом к уровню прошлого года. К концу года ожидаем рост до 300 миллиардов. Только на нашем контроле находятся 65 инвестиционных проектов, которые будут давать порядка 75 миллиардов рублей в этом году, не говоря уже о строительстве жилья, о тех инвестициях, которые дают малые и средние предприятия", - сказал Доронин, его слова приводит пресс-служба министерства экономического развития края. Он напомнил, что на полях Петербургского международного экономического форума было подписано восемь соглашений в разных сферах, часть из которых, как например, развитие тепличного комплекса в Предгорном округе и два жилищных проекта в Кисловодске, уже реализуются. "Общий объем инвестиций по этим соглашениям составил более 20 миллиардов рублей. В достижении планки в 300 миллиардов нам будет помогать, в частности, внедрение регионального инвестиционного стандарта и взаимодействие с агентством стратегических инициатив", - отметил замминистра. По данным пресс-службы, региональный инвестиционный стандарт призван стать реальным инструментом, чтобы облегчить инвестору процесс вхождения в местную экономику. В крае работает инвестиционный комитет под председательством губернатора, на котором оказывается реальная помощь бизнес-сообществу. Корпорация развития Ставропольского края решает вопросы по предоставлению земли, подключению к инфраструктуре и пр. Создается новая инвестиционная карта, которая поможет любому инвестору оперативно оценить наличие свободных площадок, преференциальные режимы, получить кадастровые сведения.
https://ria.ru/20230706/pischeprom-1882527497.html
кисловодск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кисловодск, владимир владимиров
Ставропольский край, Кисловодск, Владимир Владимиров

Ставрополье намерено нарастить инвестиции до 300 млрд рублей по итогам года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инвестиции в Ставропольский край по итогам 2023 года могут составить 300 миллиардов рублей, такая цель поставлена губернатором края Владимиром Владимировым, сообщил замминистра экономического развития региона Антон Доронин.
"По итогам первого полугодия инвестиции в край составят 116 миллиардов рублей с десятипроцентным ростом к уровню прошлого года. К концу года ожидаем рост до 300 миллиардов. Только на нашем контроле находятся 65 инвестиционных проектов, которые будут давать порядка 75 миллиардов рублей в этом году, не говоря уже о строительстве жилья, о тех инвестициях, которые дают малые и средние предприятия", - сказал Доронин, его слова приводит пресс-служба министерства экономического развития края.
Вид на город Ставрополь - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Предприятия пищепрома Ставрополья получили компенсацию за оборудование
6 июля, 10:50
Он напомнил, что на полях Петербургского международного экономического форума было подписано восемь соглашений в разных сферах, часть из которых, как например, развитие тепличного комплекса в Предгорном округе и два жилищных проекта в Кисловодске, уже реализуются.
"Общий объем инвестиций по этим соглашениям составил более 20 миллиардов рублей. В достижении планки в 300 миллиардов нам будет помогать, в частности, внедрение регионального инвестиционного стандарта и взаимодействие с агентством стратегических инициатив", - отметил замминистра.
По данным пресс-службы, региональный инвестиционный стандарт призван стать реальным инструментом, чтобы облегчить инвестору процесс вхождения в местную экономику. В крае работает инвестиционный комитет под председательством губернатора, на котором оказывается реальная помощь бизнес-сообществу. Корпорация развития Ставропольского края решает вопросы по предоставлению земли, подключению к инфраструктуре и пр. Создается новая инвестиционная карта, которая поможет любому инвестору оперативно оценить наличие свободных площадок, преференциальные режимы, получить кадастровые сведения.
 
Ставропольский крайКисловодскВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала