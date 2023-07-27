Рейтинг@Mail.ru
Член "Правого сектора"* получил десять лет за подготовку теракта - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/srok-1886621074.html
Член "Правого сектора"* получил десять лет за подготовку теракта
Член "Правого сектора"* получил десять лет за подготовку теракта - РИА Новости, 27.07.2023
Член "Правого сектора"* получил десять лет за подготовку теракта
Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Виктора Бачинина, которого обвиняли в участии в экстремистском... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:37
2023-07-27T14:37
россия
происшествия
ставропольский край
правый сектор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Виктора Бачинина, которого обвиняли в участии в экстремистском сообществе и подготовке теракта, сообщила пресс-служба суда. "В феврале 2022 года Бачинин вступил в экстремистскую организацию "Правый сектор"* и выразил готовность участвовать в ее деятельности. В период с 24 февраля по 1 марта 2022 года подсудимый склонял гражданина к участию в деятельности данной организации", - говорится в сообщении. По данным суда, в подвале своего дома подсудимый хранил найденные электродетонатор и тротиловую шашку. В интернете он изучил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрел необходимые для этого компоненты и приступил к его изготовлению, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - отмечает пресс-служба. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 210 тысяч рублей. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - уточняет суд.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html
https://ria.ru/20230726/diversant-1886349103.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, ставропольский край, правый сектор
Россия, Происшествия, Ставропольский край, Правый сектор
Член "Правого сектора"* получил десять лет за подготовку теракта

На Ставрополье члена "Правого сектора", осудили на десять лет за подготовку теракта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Виктора Бачинина, которого обвиняли в участии в экстремистском сообществе и подготовке теракта, сообщила пресс-служба суда.
"В феврале 2022 года Бачинин вступил в экстремистскую организацию "Правый сектор"* и выразил готовность участвовать в ее деятельности. В период с 24 февраля по 1 марта 2022 года подсудимый склонял гражданина к участию в деятельности данной организации", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
СК: фигуранты дела о покушении на Соловьева причастны к четырем терактам
25 июля, 09:58
По данным суда, в подвале своего дома подсудимый хранил найденные электродетонатор и тротиловую шашку. В интернете он изучил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрел необходимые для этого компоненты и приступил к его изготовлению, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - отмечает пресс-служба.
Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 210 тысяч рублей.
"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - уточняет суд.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Украинский диверсант получил 22 года колонии за теракт в Брянской области
Вчера, 12:38
 
РоссияПроисшествияСтавропольский крайПравый сектор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала