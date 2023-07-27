https://ria.ru/20230727/srok-1886621074.html

Член "Правого сектора"* получил десять лет за подготовку теракта

Член "Правого сектора"* получил десять лет за подготовку теракта - РИА Новости, 27.07.2023

Член "Правого сектора"* получил десять лет за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Виктора Бачинина, которого обвиняли в участии в экстремистском... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:37

2023-07-27T14:37

2023-07-27T14:37

россия

происшествия

ставропольский край

правый сектор

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НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Ставропольского края Виктора Бачинина, которого обвиняли в участии в экстремистском сообществе и подготовке теракта, сообщила пресс-служба суда. "В феврале 2022 года Бачинин вступил в экстремистскую организацию "Правый сектор"* и выразил готовность участвовать в ее деятельности. В период с 24 февраля по 1 марта 2022 года подсудимый склонял гражданина к участию в деятельности данной организации", - говорится в сообщении. По данным суда, в подвале своего дома подсудимый хранил найденные электродетонатор и тротиловую шашку. В интернете он изучил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрел необходимые для этого компоненты и приступил к его изготовлению, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - отмечает пресс-служба. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 210 тысяч рублей. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - уточняет суд.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html

https://ria.ru/20230726/diversant-1886349103.html

россия

ставропольский край

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ставропольский край, правый сектор