https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886726600.html
Евраев встретился с родственниками участников спецоперации
Евраев встретился с родственниками участников спецоперации - РИА Новости, 27.07.2023
Евраев встретился с родственниками участников спецоперации
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с женами и матерями военнослужащих – участников специальной военной операции из Ярославля, Тутаева и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:00
2023-07-27T21:00
2023-07-27T21:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ярославль
тутаев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с женами и матерями военнослужащих – участников специальной военной операции из Ярославля, Тутаева и Пошехонского района, сообщает правительство региона. На встрече с женами и матерями военнослужащих Евраев рассказал, что в начале августа в зону проведения боевых действий будет направлен груз, сформированный правительством области по заявке командиров подразделений, на сумму более 3 миллионов рублей. В составе груза – квадрокоптеры, радиостанции, генераторы, различная техника, маскировочные сети, гигиенические средства и многое другое. В ходе общения с губернатором мать военнослужащего Ирина Петровна отметила, что в плане одежды и питания сегодня у бойцов нет проблем, но существует потребность в средствах связи, поэтому, по ее словам, им очень пригодятся технические средства, которые содержатся в гуманитарном грузе. "Огромное количество людей участвует в поддержке наших ребят: бизнес и промышленные предприятия, жители региона, волонтеры. Каждый делает то, что он может. Правительство области задействует все необходимые ресурсы. Уделяем особое внимание обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями, средствами связи, обмундированием – всем, что необходимо для победы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что активное участие в заботе о семьях ветеранов и погибших воинов при поддержке правительства области принимает ярославское отделение фонда "Защитники Отечества". "В региональное отделение фонда можно прийти и решить все вопросы. Все стало намного удобнее и проще. Решен вопрос по медицинской и социальной реабилитации. Большую работу проводят военкоматы. Очень часто приходится слышать на передовой, что за Ярославскую область не стыдно", - отметил Евраев. После встречи жены и матери бойцов записали видеообращения, которые будут направлены вместе с гуманитарным грузом. Обратился к ярославским бойцам и губернатор, он поблагодарил их за героизм и отвагу, пожелал сил, здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.
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ярославская область, михаил евраев, ярославль, тутаев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, Тутаев
Евраев встретился с родственниками участников спецоперации
Губернатор Ярославской области Евраев встретился с родственниками участников спецоперации
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с женами и матерями военнослужащих – участников специальной военной операции из Ярославля, Тутаева и Пошехонского района, сообщает правительство
региона.
На встрече с женами и матерями военнослужащих Евраев рассказал, что в начале августа в зону проведения боевых действий будет направлен груз, сформированный правительством области по заявке командиров подразделений, на сумму более 3 миллионов рублей. В составе груза – квадрокоптеры, радиостанции, генераторы, различная техника, маскировочные сети, гигиенические средства и многое другое.
В ходе общения с губернатором мать военнослужащего Ирина Петровна отметила, что в плане одежды и питания сегодня у бойцов нет проблем, но существует потребность в средствах связи, поэтому, по ее словам, им очень пригодятся технические средства, которые содержатся в гуманитарном грузе.
"Огромное количество людей участвует в поддержке наших ребят: бизнес и промышленные предприятия, жители региона, волонтеры. Каждый делает то, что он может. Правительство области задействует все необходимые ресурсы. Уделяем особое внимание обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями, средствами связи, обмундированием – всем, что необходимо для победы", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что активное участие в заботе о семьях ветеранов и погибших воинов при поддержке правительства области принимает ярославское отделение фонда "Защитники Отечества".
"В региональное отделение фонда можно прийти и решить все вопросы. Все стало намного удобнее и проще. Решен вопрос по медицинской и социальной реабилитации. Большую работу проводят военкоматы. Очень часто приходится слышать на передовой, что за Ярославскую область не стыдно", - отметил Евраев.
После встречи жены и матери бойцов записали видеообращения, которые будут направлены вместе с гуманитарным грузом. Обратился к ярославским бойцам и губернатор, он поблагодарил их за героизм и отвагу, пожелал сил, здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.
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