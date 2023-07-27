https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886615219.html

Минобороны сообщило о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.07.2023

Минобороны сообщило о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" с 23 июля продвинулась на краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ, сообщило... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:24

2023-07-27T14:24

2023-07-27T14:24

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" с 23 июля продвинулась на краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны России в сводке. "Всего, с 23 июля, продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12-ти километров по фронту и три километра в глубину обороны противника", - рассказало ведомство.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, луганская народная республика