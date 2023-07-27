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Минобороны сообщило о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886615219.html
Минобороны сообщило о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
Минобороны сообщило о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" с 23 июля продвинулась на краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ, сообщило... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:24
2023-07-27T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" с 23 июля продвинулась на краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны России в сводке. "Всего, с 23 июля, продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12-ти километров по фронту и три километра в глубину обороны противника", - рассказало ведомство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
Минобороны сообщило о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

ВС России продвинулись на три километра вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" с 23 июля продвинулась на краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и на 3 километра вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны России в сводке.
"Всего, с 23 июля, продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12-ти километров по фронту и три километра в глубину обороны противника", - рассказало ведомство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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