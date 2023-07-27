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В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 185 военных и 9 единиц техники, сообщило... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:03
2023-07-27T14:03
2023-07-27T14:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 185 военных и 9 единиц техники, сообщило Минобороны России в сводке."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями отражена атака противника в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. В ходе боя уничтожено более 15 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также один автомобиль", - рассказали в ведомстве.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах Невского в ЛНР, Торского и Серебрянки в ДНР. Также в районе Ямполя в ДНР уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны."Потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 185 военных на Краснолиманском направлении