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Делегации стран Африки пригласили в Приангарье для развития сотрудничества

Делегации стран Африки пригласили в Приангарье для развития сотрудничества - РИА Новости, 27.07.2023

Делегации стран Африки пригласили в Приангарье для развития сотрудничества

Представителей Мали, Гвинеи и Нигерии пригласили в Иркутскую область для развития экономического сотрудничества с регионом, сообщил губернатор Приангарья Игорь... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:05

2023-07-27T21:05

2023-07-27T21:05

иркутская область

иркутская область

африка

нигерия

игорь кобзев

форум "россия — африка"

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ИРКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Представителей Мали, Гвинеи и Нигерии пригласили в Иркутскую область для развития экономического сотрудничества с регионом, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Кобзев в рамках саммита провел встречи с представителями правительственных делегаций африканских стран. В частности, с представителями Мали он обсудил взаимодействие в горнодобывающей отрасли, собеседники выразили заинтересованность в обмене опытом и технологиями. На встрече с делегацией Нигерии речь шла о возможности сотрудничества в нефтегазовой отрасли и в сфере сельского хозяйства. В рамках форума глава Приангарья и представители африканских стран также обсудили вопросы формирования новых контактов в области высшего образования и науки. Кобзев отметил, что в университетах Иркутской области учатся 240 студентов из Африки. По его словам, регион также заинтересован в развитии торгово-экономических отношений со странами Африки. "Пригласили представителей Республики Мали, Гвинеи и Нигерии в Иркутскую область для дальнейшего сотрудничества. Уверен, это начало пути, взаимодействие организуем через работу Торгово-промышленной палаты", – сказал Кобзев. На сегодняшний день Иркутская область поставляет на африканский рынок в основном продукцию химической промышленности, уголь, пиломатериалы, целлюлозу. Формируется тренд на развитие несырьевого неэнергетического экспорта из России, в связи с этим Иркутская область готова расширять перечень поставляемой продукции, включив в него сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары, продукцию лесоперерабатывающей промышленности, минеральные удобрения, неорганическую химию. В свою очередь на рынке Иркутской области представлены товары из Африки, востребованные прежде всего в потребительской корзине: это фрукты и ягоды, готовые изделия легкой промышленности, предметы быта. Перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества со странами Африки правительство региона видит в проведении совместных мероприятий, прорабатывается вопрос организации бизнес-миссий, участие компаний Иркутской области в международных выставках и ярмарках.

https://ria.ru/20230714/priangare-1884138758.html

https://ria.ru/20230726/priangare-1886423832.html

иркутская область

африка

нигерия

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иркутская область, африка, нигерия, игорь кобзев, форум "россия — африка"