https://ria.ru/20230727/sotrudnichestvo-1886727660.html
Делегации стран Африки пригласили в Приангарье для развития сотрудничества
Делегации стран Африки пригласили в Приангарье для развития сотрудничества - РИА Новости, 27.07.2023
Делегации стран Африки пригласили в Приангарье для развития сотрудничества
Представителей Мали, Гвинеи и Нигерии пригласили в Иркутскую область для развития экономического сотрудничества с регионом, сообщил губернатор Приангарья Игорь... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:05
2023-07-27T21:05
2023-07-27T21:05
иркутская область
иркутская область
африка
нигерия
игорь кобзев
форум "россия — африка"
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ИРКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Представителей Мали, Гвинеи и Нигерии пригласили в Иркутскую область для развития экономического сотрудничества с регионом, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Кобзев в рамках саммита провел встречи с представителями правительственных делегаций африканских стран. В частности, с представителями Мали он обсудил взаимодействие в горнодобывающей отрасли, собеседники выразили заинтересованность в обмене опытом и технологиями. На встрече с делегацией Нигерии речь шла о возможности сотрудничества в нефтегазовой отрасли и в сфере сельского хозяйства. В рамках форума глава Приангарья и представители африканских стран также обсудили вопросы формирования новых контактов в области высшего образования и науки. Кобзев отметил, что в университетах Иркутской области учатся 240 студентов из Африки. По его словам, регион также заинтересован в развитии торгово-экономических отношений со странами Африки. "Пригласили представителей Республики Мали, Гвинеи и Нигерии в Иркутскую область для дальнейшего сотрудничества. Уверен, это начало пути, взаимодействие организуем через работу Торгово-промышленной палаты", – сказал Кобзев. На сегодняшний день Иркутская область поставляет на африканский рынок в основном продукцию химической промышленности, уголь, пиломатериалы, целлюлозу. Формируется тренд на развитие несырьевого неэнергетического экспорта из России, в связи с этим Иркутская область готова расширять перечень поставляемой продукции, включив в него сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары, продукцию лесоперерабатывающей промышленности, минеральные удобрения, неорганическую химию. В свою очередь на рынке Иркутской области представлены товары из Африки, востребованные прежде всего в потребительской корзине: это фрукты и ягоды, готовые изделия легкой промышленности, предметы быта. Перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества со странами Африки правительство региона видит в проведении совместных мероприятий, прорабатывается вопрос организации бизнес-миссий, участие компаний Иркутской области в международных выставках и ярмарках.
https://ria.ru/20230714/priangare-1884138758.html
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иркутская область, африка, нигерия, игорь кобзев, форум "россия — африка"
Иркутская область, Иркутская область, Африка, Нигерия, Игорь Кобзев, Форум "Россия — Африка"
Делегации стран Африки пригласили в Приангарье для развития сотрудничества
Кобзев: делегации стран Африки пригласили в Приангарье для развития сотрудничества
ИРКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Представителей Мали, Гвинеи и Нигерии пригласили в Иркутскую область для развития экономического сотрудничества с регионом, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Кобзев в рамках саммита провел встречи с представителями правительственных делегаций африканских стран. В частности, с представителями Мали он обсудил взаимодействие в горнодобывающей отрасли, собеседники выразили заинтересованность в обмене опытом и технологиями. На встрече с делегацией Нигерии речь шла о возможности сотрудничества в нефтегазовой отрасли и в сфере сельского хозяйства.
В рамках форума глава Приангарья и представители африканских стран также обсудили вопросы формирования новых контактов в области высшего образования и науки. Кобзев отметил, что в университетах Иркутской области учатся 240 студентов из Африки
. По его словам, регион также заинтересован в развитии торгово-экономических отношений со странами Африки.
"Пригласили представителей Республики Мали, Гвинеи и Нигерии в Иркутскую область для дальнейшего сотрудничества. Уверен, это начало пути, взаимодействие организуем через работу Торгово-промышленной палаты", – сказал Кобзев.
На сегодняшний день Иркутская область поставляет на африканский рынок в основном продукцию химической промышленности, уголь, пиломатериалы, целлюлозу. Формируется тренд на развитие несырьевого неэнергетического экспорта из России
, в связи с этим Иркутская область готова расширять перечень поставляемой продукции, включив в него сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары, продукцию лесоперерабатывающей промышленности, минеральные удобрения, неорганическую химию.
В свою очередь на рынке Иркутской области представлены товары из Африки, востребованные прежде всего в потребительской корзине: это фрукты и ягоды, готовые изделия легкой промышленности, предметы быта.
Перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества со странами Африки правительство региона видит в проведении совместных мероприятий, прорабатывается вопрос организации бизнес-миссий, участие компаний Иркутской области в международных выставках и ярмарках.
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