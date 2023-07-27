https://ria.ru/20230727/snabzhenie-1886716840.html
СМИ: переворот в Нигере может затруднить снабжение немецких сил в Мали
СМИ: переворот в Нигере может затруднить снабжение немецких сил в Мали - РИА Новости, 27.07.2023
СМИ: переворот в Нигере может затруднить снабжение немецких сил в Мали
Переворот в Нигере может значительно затруднить снабжение немецких военнослужащих, дислоцированных в Мали, а также их вывод из этой страны, сообщает издание... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:57
2023-07-27T19:57
2023-07-27T19:57
нигер
мали
ниамей
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Переворот в Нигере может значительно затруднить снабжение немецких военнослужащих, дислоцированных в Мали, а также их вывод из этой страны, сообщает издание Tagesschau. "Проблема с путчем в Нигере: снабжение примерно 900 немецких солдат в Мали в основном осуществляется через аэродром в Ниамее, Нигер, являющимся краеугольным камнем для всей миссии. А также краеугольным камнем для вывода войск: силы и средства должны были быть выведены из Мали через соседнюю страну. Наземная транспортировка через враждебную страну в Мали до границы, затем путь через Нигер, в котором только что произошел военный переворот, потом вылет из столицы - на данный момент все это кажется вероятным", - пишет Tagesschau. Ускоренный вывод бундесвера из Мали, по информации издания, был проблемой и до переворота в Нигере. В частности, сообщалось, что операция по выводу может дорого стоить, а часть оснащения войск придется оставить в Мали или даже уничтожить. С переворотом в Нигере стоимость вывода сил может еще больше возрасти. "Но это только часть проблемы. Никто в Берлине не хочет сейчас отвечать на фундаментальный вопрос о том, как можно безопасно доставить немецких солдат домой без аэропорта Ниамей в Нигере", - отмечается в публикации. Издание подчеркивает, что никто в Германии не ожидал переворота в Нигере, который считался образцовой страной в регионе для развития успешного сотрудничества. В связи с этим Tagesschau снова поднимает вопрос о том, насколько хорошо немецкое правительство информируется соответствующими службами. Ранее военные мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны и закрытии границ республики Нигер. В заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они утверждали, что гарантируют физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19.00 до 5.00 (с 21.00 до 7.00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена. Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", цель которых - избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке. Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
https://ria.ru/20230727/niger-1886694435.html
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нигер, мали, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
Нигер, Мали, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: переворот в Нигере может затруднить снабжение немецких сил в Мали
Tagesschau: переворот в Нигере может значительно затруднить снабжение немецких сил в Мали
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Переворот в Нигере может значительно затруднить снабжение немецких военнослужащих, дислоцированных в Мали, а также их вывод из этой страны, сообщает издание Tagesschau.
"Проблема с путчем в Нигере: снабжение примерно 900 немецких солдат в Мали в основном осуществляется через аэродром в Ниамее, Нигер, являющимся краеугольным камнем для всей миссии. А также краеугольным камнем для вывода войск: силы и средства должны были быть выведены из Мали через соседнюю страну. Наземная транспортировка через враждебную страну в Мали до границы, затем путь через Нигер, в котором только что произошел военный переворот, потом вылет из столицы - на данный момент все это кажется вероятным", - пишет Tagesschau.
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Ускоренный вывод бундесвера из Мали, по информации издания, был проблемой и до переворота в Нигере. В частности, сообщалось, что операция по выводу может дорого стоить, а часть оснащения войск придется оставить в Мали или даже уничтожить. С переворотом в Нигере стоимость вывода сил может еще больше возрасти.
"Но это только часть проблемы. Никто в Берлине не хочет сейчас отвечать на фундаментальный вопрос о том, как можно безопасно доставить немецких солдат домой без аэропорта Ниамей в Нигере", - отмечается в публикации.
Издание подчеркивает, что никто в Германии не ожидал переворота в Нигере, который считался образцовой страной в регионе для развития успешного сотрудничества. В связи с этим Tagesschau снова поднимает вопрос о том, насколько хорошо немецкое правительство информируется соответствующими службами.
Ранее военные мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны и закрытии границ республики Нигер. В заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они утверждали, что гарантируют физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Также они объявили, что в Нигере введен общенациональный комендантский час с 19.00 до 5.00 (с 21.00 до 7.00 мск), работа всех учреждений в стране приостановлена.
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Как сообщал портал Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал со ссылкой на источник в вооруженных силах сообщал о "ведущихся переговорах", цель которых - избежать конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Бенина Патрис Талон в качестве переговорщика направился в Нигер.
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