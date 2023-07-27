https://ria.ru/20230727/selfi-1886427573.html

В Испании известный магазин хочет брать деньги с туристов за селфи

В Испании известный магазин хочет брать деньги с туристов за селфи - РИА Новости, 27.07.2023

В Испании известный магазин хочет брать деньги с туристов за селфи

В Барселона популярный универсам повесил на витрине объявление, что будет брать с ничего не купивших туристов по пять евро за вход, сообщает Mirror. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T02:41

2023-07-27T02:41

2023-07-27T02:41

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туризм

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Барселона популярный универсам повесил на витрине объявление, что будет брать с ничего не купивших туристов по пять евро за вход, сообщает Mirror. Queviures Múrria был открыт в 1898 году и привлекает приезжих необычным интерьером: старинными часами, красивой мебелью из красного дерева. Многие посетители приходят туда не за покупками, а с намерением сделать фото.Руководство лавки объяснило угрозу ввести плату за вход желанием справиться с зеваками, которых стало слишком много после того, как магазин получил ряд премий от туристических порталов и администрации Барселоны."Мы не взимаем плату с посетителей, которые хотят лишь заглянуть и посмотреть, у нас другая проблема — селферы", – сказал менеджер магазина Тони Мерино.Впрочем, сотрудники говорят, что штраф никто не платил.

https://ria.ru/20230721/ispaniya-1885216544.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, барселона (город), испания, туризм