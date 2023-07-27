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В Испании известный магазин хочет брать деньги с туристов за селфи
В Испании известный магазин хочет брать деньги с туристов за селфи - РИА Новости, 27.07.2023
В Испании известный магазин хочет брать деньги с туристов за селфи
В Барселона популярный универсам повесил на витрине объявление, что будет брать с ничего не купивших туристов по пять евро за вход, сообщает Mirror. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T02:41
2023-07-27T02:41
2023-07-27T02:41
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Барселона популярный универсам повесил на витрине объявление, что будет брать с ничего не купивших туристов по пять евро за вход, сообщает Mirror. Queviures Múrria был открыт в 1898 году и привлекает приезжих необычным интерьером: старинными часами, красивой мебелью из красного дерева. Многие посетители приходят туда не за покупками, а с намерением сделать фото.Руководство лавки объяснило угрозу ввести плату за вход желанием справиться с зеваками, которых стало слишком много после того, как магазин получил ряд премий от туристических порталов и администрации Барселоны."Мы не взимаем плату с посетителей, которые хотят лишь заглянуть и посмотреть, у нас другая проблема — селферы", – сказал менеджер магазина Тони Мерино.Впрочем, сотрудники говорят, что штраф никто не платил.
https://ria.ru/20230721/ispaniya-1885216544.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, барселона (город), испания, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Барселона (город), Испания, Туризм
В Испании известный магазин хочет брать деньги с туристов за селфи
СМИ: в Барселоне старинный универсам грозится брать деньги с туристов за селфи без покупок
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
В Барселона популярный универсам повесил на витрине объявление, что будет брать с ничего не купивших туристов по пять евро за вход, сообщает
Mirror.
Queviures Múrria был открыт в 1898 году и привлекает приезжих необычным интерьером: старинными часами, красивой мебелью из красного дерева. Многие посетители приходят туда не за покупками, а с намерением сделать фото.
Руководство лавки объяснило угрозу ввести плату за вход желанием справиться с зеваками, которых стало слишком много после того, как магазин получил ряд премий от туристических порталов и администрации Барселоны.
"Мы не взимаем плату с посетителей, которые хотят лишь заглянуть и посмотреть, у нас другая проблема — селферы", – сказал менеджер магазина Тони Мерино.
Впрочем, сотрудники говорят, что штраф никто не платил.
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