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Генсек ООН рассказал о перспективах переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 27.07.2023
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17:30 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/sdelka-1886678516.html
Генсек ООН рассказал о перспективах переговоров по зерновой сделке
Генсек ООН рассказал о перспективах переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 27.07.2023
Генсек ООН рассказал о перспективах переговоров по зерновой сделке
ООН контактировала с РФ по вопросу дальнейшей судьбы черноморской инициативы, находится в контакте также с Турцией и Украиной, заявил журналистам генсек... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:30
2023-07-27T17:30
россия
украина
турция
антониу гутерреш
россельхозбанк
зерновая сделка
оон
владимир путин
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ООН, 27 июл – РИА Новости. ООН контактировала с РФ по вопросу дальнейшей судьбы черноморской инициативы, находится в контакте также с Турцией и Украиной, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш. "Мы продолжим свои контакты со всеми сторонами – Турцией, Украиной, Россией и другими соответствующими странами с точки зрения глобальных рынков, чтобы восстановить черноморскую инициативу", - сказал Гутерреш. "У нас также были контакты с РФ", - добавил он.Генсек ООН Антониу Гутерреш также призвал быть реалистами и заниматься прагматичными вещами, когда его спросили поддержит ли ООН продление "зерновой сделки" без участия России."Нам нужно быть прагматичными, нам нужно делать вещи, которые реалистичны", - сказал Гутерреш."Мы делам все, что в наших силах, для обеспечения доступа украинского и российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки", - добавил он.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html
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украина
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россия, украина, турция, антониу гутерреш, россельхозбанк, зерновая сделка, оон, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Турция, Антониу Гутерреш, Россельхозбанк, Зерновая сделка, ООН, Владимир Путин, В мире
Генсек ООН рассказал о перспективах переговоров по зерновой сделке

Генсек Гутерреш: ООН продолжит контакты по зерновой сделке с Россией, Турцией и Украиной

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
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ООН, 27 июл – РИА Новости. ООН контактировала с РФ по вопросу дальнейшей судьбы черноморской инициативы, находится в контакте также с Турцией и Украиной, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш.
"Мы продолжим свои контакты со всеми сторонами – Турцией, Украиной, Россией и другими соответствующими странами с точки зрения глобальных рынков, чтобы восстановить черноморскую инициативу", - сказал Гутерреш.
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"У нас также были контакты с РФ", - добавил он.
Генсек ООН Антониу Гутерреш также призвал быть реалистами и заниматься прагматичными вещами, когда его спросили поддержит ли ООН продление "зерновой сделки" без участия России.
"Нам нужно быть прагматичными, нам нужно делать вещи, которые реалистичны", - сказал Гутерреш.
"Мы делам все, что в наших силах, для обеспечения доступа украинского и российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки", - добавил он.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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РоссияУкраинаТурцияАнтониу ГутеррешРоссельхозбанкЗерновая сделкаООНВладимир ПутинВ мире
 
 
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