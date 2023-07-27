https://ria.ru/20230727/rosgvardeytsy-1886677175.html
Росгвардейцы в ЛНР перехватили более 60 украинских БПЛА за три месяца
Росгвардейцы в ЛНР перехватили более 60 украинских БПЛА за три месяца - РИА Новости, 27.07.2023
Росгвардейцы в ЛНР перехватили более 60 украинских БПЛА за три месяца
Сотрудники Росгвардии на территории ЛНР перехватили более 60 разведывательных дронов ВСУ за последние три месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:23
2023-07-27T17:23
2023-07-27T17:23
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии на территории ЛНР перехватили более 60 разведывательных дронов ВСУ за последние три месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Военнослужащие Росгвардии – операторы мониторинговой системы воздушного пространства - круглосуточно следят за полетами беспилотников в зоне ответственности. При выявлении БПЛА противника ему на перехват выдвигается специальный расчет для приземления квадрокоптера", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что за указанный период росгвардейцы определили более 1,2 тыс мест взлетов беспилотников с подконтрольной ВСУ территории. "Силами мобильного расчета Росгвардии посажено 64 дрона с информационными носителями, которые впоследствии росгвардейцы передали на экспертизу", - дополнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230726/zaschita-1886343838.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Росгвардейцы в ЛНР перехватили более 60 украинских БПЛА за три месяца
Росгвардейцы в ЛНР перехватили 64 украинских дронов-разведчиков за три месяца