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Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой - РИА Новости, 27.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:15 27.07.2023
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Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой
Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой - РИА Новости, 27.07.2023
Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой
Центр "Мой бизнес" Московской области продолжает помогать местным предпринимателям размещать наружную рекламу на льготных условиях в рамках проекта "Малое и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:15
2023-07-27T18:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Московской области продолжает помогать местным предпринимателям размещать наружную рекламу на льготных условиях в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщил телеканал "360".Учреждение готово оплатить 70% стоимости производства и размещения рекламы, однако не более 100 тысяч рублей. Предприниматели получают готовые баннеры, афиши и вывески."Среди условий получения услуги – регистрация и ведение деятельности на территории Подмосковья, отсутствие задолженности по уплате штрафов, пени или других обязательных платежей", – сообщили в центре.Задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 0150. Отправить заявку можно по ссылке.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой

CC0 / / Пустой рекламный щит
Пустой рекламный щит - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Московской области продолжает помогать местным предпринимателям размещать наружную рекламу на льготных условиях в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщил телеканал "360".
Учреждение готово оплатить 70% стоимости производства и размещения рекламы, однако не более 100 тысяч рублей. Предприниматели получают готовые баннеры, афиши и вывески.
"Среди условий получения услуги – регистрация и ведение деятельности на территории Подмосковья, отсутствие задолженности по уплате штрафов, пени или других обязательных платежей", – сообщили в центре.
Задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 0150. Отправить заявку можно по ссылке.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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