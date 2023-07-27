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Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой

Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой - РИА Новости, 27.07.2023

Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой

Центр "Мой бизнес" Московской области продолжает помогать местным предпринимателям размещать наружную рекламу на льготных условиях в рамках проекта "Малое и... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:15

2023-07-27T18:15

2023-07-27T18:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Московской области продолжает помогать местным предпринимателям размещать наружную рекламу на льготных условиях в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщил телеканал "360".Учреждение готово оплатить 70% стоимости производства и размещения рекламы, однако не более 100 тысяч рублей. Предприниматели получают готовые баннеры, афиши и вывески."Среди условий получения услуги – регистрация и ведение деятельности на территории Подмосковья, отсутствие задолженности по уплате штрафов, пени или других обязательных платежей", – сообщили в центре.Задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 0150. Отправить заявку можно по ссылке.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)