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Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой
Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой - РИА Новости, 27.07.2023
Предприниматели МО могут размещать наружную рекламу со скидкой
Центр "Мой бизнес" Московской области продолжает помогать местным предпринимателям размещать наружную рекламу на льготных условиях в рамках проекта "Малое и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:15
2023-07-27T18:15
2023-07-27T18:15
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Московской области продолжает помогать местным предпринимателям размещать наружную рекламу на льготных условиях в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщил телеканал "360".Учреждение готово оплатить 70% стоимости производства и размещения рекламы, однако не более 100 тысяч рублей. Предприниматели получают готовые баннеры, афиши и вывески."Среди условий получения услуги – регистрация и ведение деятельности на территории Подмосковья, отсутствие задолженности по уплате штрафов, пени или других обязательных платежей", – сообщили в центре.Задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 0150. Отправить заявку можно по ссылке.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)