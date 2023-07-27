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В Туве нашли пропавшего в лесу четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 27.07.2023
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Хорошие новости
 
03:13 27.07.2023 (обновлено: 12:23 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/rebenok-1886509495.html
В Туве нашли пропавшего в лесу четырехлетнего ребенка
В Туве нашли пропавшего в лесу четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 27.07.2023
В Туве нашли пропавшего в лесу четырехлетнего ребенка
Спасатели нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T03:13
2023-07-27T12:23
хорошие новости
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Спасатели нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале МЧС.&quot;Он обнаружен в 02:30 мск в лесном массиве в двух с половиной километрах от села Хайыракан. Состояние удовлетворительное. Сейчас его осматривают медики&quot;, — говорится в публикации.Четырехлетний Начын Сат пропал вечером 25 июля, когда играл во дворе частного дома. За мальчиком присматривал родственник, работавший по хозяйству, но в итоге упустил его из виду. Самостоятельные поиски результатов не дали, к розыску подключилась полиция, кинологи, следствие и МЧС. Поиски вели почти 400 человек и более 30 единиц техники. Волонтеры, обнаружившие мальчика, передали его медикам. По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, у ребенка зафиксировали переохлаждение и многочисленные укусы комаров. "За его состоянием сейчас наблюдают медики. &lt;…&gt; Считаю, что Начын вместе с мамой должны пройти обследование в Кызыле, отдохнуть и реабилитироваться после такого происшествия", — написал Ховалыг в Telegram-канале.Он также поблагодарил волонтеров, которые нашли ребенка.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Хорошие новости, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
В Туве нашли пропавшего в лесу четырехлетнего ребенка

МЧС: в Туве нашли пропавшего в лесу четырехлетнего ребенка

© Фото : Владислав Ховалыг/TelegramСпасатели нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика
Спасатели нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Владислав Ховалыг/Telegram
Спасатели нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Спасатели нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале МЧС.
«

"Он обнаружен в 02:30 мск в лесном массиве в двух с половиной километрах от села Хайыракан. Состояние удовлетворительное. Сейчас его осматривают медики", — говорится в публикации.

Четырехлетний Начын Сат пропал вечером 25 июля, когда играл во дворе частного дома. За мальчиком присматривал родственник, работавший по хозяйству, но в итоге упустил его из виду. Самостоятельные поиски результатов не дали, к розыску подключилась полиция, кинологи, следствие и МЧС. Поиски вели почти 400 человек и более 30 единиц техники.
Волонтеры, обнаружившие мальчика, передали его медикам. По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, у ребенка зафиксировали переохлаждение и многочисленные укусы комаров.
"За его состоянием сейчас наблюдают медики. <…> Считаю, что Начын вместе с мамой должны пройти обследование в Кызыле, отдохнуть и реабилитироваться после такого происшествия", — написал Ховалыг в Telegram-канале.
Он также поблагодарил волонтеров, которые нашли ребенка.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Тыва
 
 
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