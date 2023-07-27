https://ria.ru/20230727/rebenok-1886509495.html

В Туве нашли пропавшего в лесу четырехлетнего ребенка

В Туве нашли пропавшего в лесу четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 27.07.2023

В Туве нашли пропавшего в лесу четырехлетнего ребенка

Спасатели нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T03:13

2023-07-27T03:13

2023-07-27T12:23

хорошие новости

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика тыва

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Спасатели нашли пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале МЧС."Он обнаружен в 02:30 мск в лесном массиве в двух с половиной километрах от села Хайыракан. Состояние удовлетворительное. Сейчас его осматривают медики", — говорится в публикации.Четырехлетний Начын Сат пропал вечером 25 июля, когда играл во дворе частного дома. За мальчиком присматривал родственник, работавший по хозяйству, но в итоге упустил его из виду. Самостоятельные поиски результатов не дали, к розыску подключилась полиция, кинологи, следствие и МЧС. Поиски вели почти 400 человек и более 30 единиц техники. Волонтеры, обнаружившие мальчика, передали его медикам. По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, у ребенка зафиксировали переохлаждение и многочисленные укусы комаров. "За его состоянием сейчас наблюдают медики. <…> Считаю, что Начын вместе с мамой должны пройти обследование в Кызыле, отдохнуть и реабилитироваться после такого происшествия", — написал Ховалыг в Telegram-канале.Он также поблагодарил волонтеров, которые нашли ребенка.

https://ria.ru/20230722/zhenschina-1885714393.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва