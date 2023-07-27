https://ria.ru/20230727/razvedka-1886504670.html
Слуцкий заявил, что НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море
Слуцкий заявил, что НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море - РИА Новости, 27.07.2023
Слуцкий заявил, что НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море
Заявление НАТО об увеличении разведки в регионе Чёрного моря, в том числе с помощью БПЛА, показывает, что НАТО, возможно, не отдаёт отчет своим действиям,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T00:54
2023-07-27T00:54
2023-07-27T00:54
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
россия
леонид слуцкий (политик)
нато
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление НАТО об увеличении разведки в регионе Чёрного моря, в том числе с помощью БПЛА, показывает, что НАТО, возможно, не отдаёт отчет своим действиям, потому что это повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с Россией, заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы решила усилить разведку в регионе Черного моря, об этом говорится в заявлении по итогам совета НАТО-Украина, которое прошло 26 июля. "Альянс собирается усилить наблюдение и разведку в Черном море, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и БПЛА. Отдает ли после этого НАТО себе отчёт в полной мере? Даже западные эксперты отмечают, что увеличение присутствия на морских маршрутах натовских кораблей и самолетов-разведчиков повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с Россией", - написал Слуцкий в своём телеграм- канале. Он добавил, что заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке - очередная русофобская пустышка. Также он заявил, что обещания НАТО оказать поддержку киевскому режиму - пустые слова, а обвинения России в "мировом продовольственном кризисе" являются ложью.
https://ria.ru/20230725/zerno-1886105569.html
https://ria.ru/20230723/nato-1885832931.html
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в мире, черное море, россия, леонид слуцкий (политик), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Россия, Леонид Слуцкий (политик), НАТО
Слуцкий заявил, что НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море
Слуцкий: НАТО может не отдавать отчёт своим действиям при усилении разведки в Чёрном море
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление НАТО об увеличении разведки в регионе Чёрного моря, в том числе с помощью БПЛА, показывает, что НАТО, возможно, не отдаёт отчет своим действиям, потому что это повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с Россией, заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы решила усилить разведку в регионе Черного моря, об этом говорится в заявлении по итогам совета НАТО-Украина, которое прошло 26 июля.
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"Альянс собирается усилить наблюдение и разведку в Черном море, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и БПЛА. Отдает ли после этого НАТО себе отчёт в полной мере? Даже западные эксперты отмечают, что увеличение присутствия на морских маршрутах натовских кораблей и самолетов-разведчиков повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с Россией", - написал Слуцкий в своём телеграм- канале.
Он добавил, что заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке - очередная русофобская пустышка.
Также он заявил, что обещания НАТО оказать поддержку киевскому режиму - пустые слова, а обвинения России в "мировом продовольственном кризисе" являются ложью.
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