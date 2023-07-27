https://ria.ru/20230727/razvedka-1886504670.html

Слуцкий заявил, что НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море

Слуцкий заявил, что НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море - РИА Новости, 27.07.2023

Слуцкий заявил, что НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море

Заявление НАТО об увеличении разведки в регионе Чёрного моря, в том числе с помощью БПЛА, показывает, что НАТО, возможно, не отдаёт отчет своим действиям,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T00:54

2023-07-27T00:54

2023-07-27T00:54

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

россия

леонид слуцкий (политик)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763185721_62:40:930:528_1920x0_80_0_0_f5c6afd487d17b54788f699e9f09dfa1.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заявление НАТО об увеличении разведки в регионе Чёрного моря, в том числе с помощью БПЛА, показывает, что НАТО, возможно, не отдаёт отчет своим действиям, потому что это повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с Россией, заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. НАТО на фоне прекращения черноморской зерновой инициативы решила усилить разведку в регионе Черного моря, об этом говорится в заявлении по итогам совета НАТО-Украина, которое прошло 26 июля. "Альянс собирается усилить наблюдение и разведку в Черном море, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и БПЛА. Отдает ли после этого НАТО себе отчёт в полной мере? Даже западные эксперты отмечают, что увеличение присутствия на морских маршрутах натовских кораблей и самолетов-разведчиков повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с Россией", - написал Слуцкий в своём телеграм- канале. Он добавил, что заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке - очередная русофобская пустышка. Также он заявил, что обещания НАТО оказать поддержку киевскому режиму - пустые слова, а обвинения России в "мировом продовольственном кризисе" являются ложью.

https://ria.ru/20230725/zerno-1886105569.html

https://ria.ru/20230723/nato-1885832931.html

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, россия, леонид слуцкий (политик), нато