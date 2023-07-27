https://ria.ru/20230727/rasselenie-1886607444.html

Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год

Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год - РИА Новости, 27.07.2023

Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год

Нижегородская область на 40% перевыполнила показатель по числу расселенных из аварийного жилья людей за 2022 год, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:57

2023-07-27T13:57

2023-07-27T13:57

нижегородская область

глеб никитин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

первомайск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Нижегородская область на 40% перевыполнила показатель по числу расселенных из аварийного жилья людей за 2022 год, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая перед депутатами законодательного собрания с отчетом. "В прошлом году регион перевыполнил на 40% показатель по количеству расселенных граждан. Всего из 12,8 тысячи жителей домов, попавших под расселение в рамках федеральной программы, на сегодня переселено 12 тысяч человек, то есть 93%, осталось расселить менее 800 человек. В программе принял участие 41 муниципальный район, и я особенно хочу отметить шесть из них - это городской округ город Первомайск, Тоншаевский, Вадский, Вачский, Павловский и Пильнинский муниципальные округа - за ответственную и качественную работу по решению столь важной для жителей проблемы", - сказал Никитин. По его словам, в 2023 году Нижегородская область досрочно завершает программу переселения граждан из домов, признанных аварийными до 2017 года, и переходит к реализации программы по улучшению жилищных условий нижегородцев, проживающих в домах, признанных аварийными после 2017 года. "Минстрой Нижегородской области завершает разработку очередной долгосрочной региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории области, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Предварительно в адресный перечень программы планируется включить около 750 аварийных многоквартирных домов общей площадью более 250 тысяч квадратных метров с количеством граждан около 15 тысяч человек. Проект программы находится на согласовании в Фонде развития территорий РФ", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20230724/goroda-1886027587.html

первомайск

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глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), первомайск