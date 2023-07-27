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Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год - РИА Новости, 27.07.2023
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Нижегородская область
 
13:57 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/rasselenie-1886607444.html
Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год
Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год - РИА Новости, 27.07.2023
Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год
Нижегородская область на 40% перевыполнила показатель по числу расселенных из аварийного жилья людей за 2022 год, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:57
2023-07-27T13:57
нижегородская область
глеб никитин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
первомайск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Нижегородская область на 40% перевыполнила показатель по числу расселенных из аварийного жилья людей за 2022 год, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая перед депутатами законодательного собрания с отчетом. "В прошлом году регион перевыполнил на 40% показатель по количеству расселенных граждан. Всего из 12,8 тысячи жителей домов, попавших под расселение в рамках федеральной программы, на сегодня переселено 12 тысяч человек, то есть 93%, осталось расселить менее 800 человек. В программе принял участие 41 муниципальный район, и я особенно хочу отметить шесть из них - это городской округ город Первомайск, Тоншаевский, Вадский, Вачский, Павловский и Пильнинский муниципальные округа - за ответственную и качественную работу по решению столь важной для жителей проблемы", - сказал Никитин. По его словам, в 2023 году Нижегородская область досрочно завершает программу переселения граждан из домов, признанных аварийными до 2017 года, и переходит к реализации программы по улучшению жилищных условий нижегородцев, проживающих в домах, признанных аварийными после 2017 года. "Минстрой Нижегородской области завершает разработку очередной долгосрочной региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории области, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Предварительно в адресный перечень программы планируется включить около 750 аварийных многоквартирных домов общей площадью более 250 тысяч квадратных метров с количеством граждан около 15 тысяч человек. Проект программы находится на согласовании в Фонде развития территорий РФ", - сказал глава региона.
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глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), первомайск
Нижегородская область, Глеб Никитин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Первомайск
Нижегородская область перевыполнила показатель по расселению за 2022 год

Нижегородская область за 2022 год перевыполнила показатель по расселению на 40 процентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Нижегородская область на 40% перевыполнила показатель по числу расселенных из аварийного жилья людей за 2022 год, заявил глава региона Глеб Никитин, выступая перед депутатами законодательного собрания с отчетом.
"В прошлом году регион перевыполнил на 40% показатель по количеству расселенных граждан. Всего из 12,8 тысячи жителей домов, попавших под расселение в рамках федеральной программы, на сегодня переселено 12 тысяч человек, то есть 93%, осталось расселить менее 800 человек. В программе принял участие 41 муниципальный район, и я особенно хочу отметить шесть из них - это городской округ город Первомайск, Тоншаевский, Вадский, Вачский, Павловский и Пильнинский муниципальные округа - за ответственную и качественную работу по решению столь важной для жителей проблемы", - сказал Никитин.
По его словам, в 2023 году Нижегородская область досрочно завершает программу переселения граждан из домов, признанных аварийными до 2017 года, и переходит к реализации программы по улучшению жилищных условий нижегородцев, проживающих в домах, признанных аварийными после 2017 года.
"Минстрой Нижегородской области завершает разработку очередной долгосрочной региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории области, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Предварительно в адресный перечень программы планируется включить около 750 аварийных многоквартирных домов общей площадью более 250 тысяч квадратных метров с количеством граждан около 15 тысяч человек. Проект программы находится на согласовании в Фонде развития территорий РФ", - сказал глава региона.
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Нижегородская областьГлеб НикитинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Первомайск
 
 
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