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Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино
Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино - РИА Новости, 27.07.2023
Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино
Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, противник разбит и отступил, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:46
2023-07-27T14:46
2023-07-27T14:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, противник разбит и отступил, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили атаку противника в направлении Работино, уничтожив ряд вооружений и бронетехники противника. Сегодня в сводке ведомства отмечалось, что после провала наступления севернее Работино, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп бригад стратегического резерва, и больших потерь противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал. "После артиллерийского обстрела противник сегодня пытался провести ротацию и закрепиться северо-восточнее Работино. Их попытка сорвана, украинские боевики разбиты и отступили", - сказал Рогов. По его словам, в результате атаки противник потерял до пяти бронемашин, часть которых уничтожили дронами "Ланцет". "В данный момент активных боестолкновений нет", - подчеркнул Рогов.
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино
Рогов: ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у села Работино в Запорожской области