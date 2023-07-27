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Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино

Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино - РИА Новости, 27.07.2023

Российские военные сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино

Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, противник разбит и отступил, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:46

2023-07-27T14:46

2023-07-27T14:46

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, противник разбит и отступил, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили атаку противника в направлении Работино, уничтожив ряд вооружений и бронетехники противника. Сегодня в сводке ведомства отмечалось, что после провала наступления севернее Работино, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп бригад стратегического резерва, и больших потерь противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал. "После артиллерийского обстрела противник сегодня пытался провести ротацию и закрепиться северо-восточнее Работино. Их попытка сорвана, украинские боевики разбиты и отступили", - сказал Рогов. По его словам, в результате атаки противник потерял до пяти бронемашин, часть которых уничтожили дронами "Ланцет". "В данный момент активных боестолкновений нет", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

запорожская область

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность