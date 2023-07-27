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Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.07.2023
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11:14 27.07.2023 (обновлено: 14:10 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/putin-1886523567.html
Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция
Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.07.2023
Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в саммите Россия — Африка. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:14
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африка
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Президент Владимир Путин принимает участие в саммите Россия — Африка.
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LIVE: Путин принимает участие в саммите Россия - Африка
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россия, африка, владимир путин, видео
Россия, Африка, Владимир Путин
Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в саммите Россия — Африка.
2023-07-27T11:14
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Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция

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Президент Владимир Путин принимает участие в саммите Россия — Африка.
 
РоссияАфрикаВладимир Путин
 
 
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