https://ria.ru/20230727/putin-1886523567.html
Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция
Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.07.2023
Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в саммите Россия — Африка. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:14
2023-07-27T11:14
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россия
африка
владимир путин
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Президент Владимир Путин принимает участие в саммите Россия — Африка.
россия
африка
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LIVE: Путин принимает участие в саммите Россия - Африка
LIVE: Путин принимает участие в саммите Россия - Африка
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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россия, африка, владимир путин, видео
Россия, Африка, Владимир Путин
Путин на саммите Россия — Африка. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин принимает участие в саммите Россия — Африка.
2023-07-27T11:14
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PT1S
Президент Владимир Путин принимает участие в саммите Россия — Африка.