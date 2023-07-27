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Мишустин отметил профессионализм врио главы Красноярского края Котюкова - РИА Новости, 27.07.2023
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14:01 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/professionalizm-1886608884.html
Мишустин отметил профессионализм врио главы Красноярского края Котюкова
Мишустин отметил профессионализм врио главы Красноярского края Котюкова - РИА Новости, 27.07.2023
Мишустин отметил профессионализм врио главы Красноярского края Котюкова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил профессиональные качества врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и пообещал федеральную поддержку при... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:01
2023-07-27T14:01
красноярский край
красноярск
михаил мишустин
михаил котюков
россия
норильск
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КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил профессиональные качества врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и пообещал федеральную поддержку при реализации планов развития региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. По ее данным, это было заявлено в четверг в рамках визита Мишустина и Котюкова в Норильск. Глава кабмина РФ и руководитель региона обсудили перспективы социальной-экономического развития края. Основной темой двусторонней встречи стала реализация в крае крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе строительство метро и Высокогорского моста. Также стороны обсудили возможности повышения инвестиционной активности региона, меры поддержки населения. Отдельно Михаил Котюков остановился на вопросе подготовки Красноярска к 400-летию города, которое состоится в 2028 году. По словам Мишустина, руководитель региона – профессионал, много лет проработавший в российской финансовой системе, а также человек, хорошо знающий и понимающий все стороны жизни своего родного края. "Уверен, что вы сможете сформировать сбалансированную экономическую модель для развития Красноярского края. Это способствует выполнению национальных целей развития, которые ставит перед нами президент. Чтобы не снижать взятый темп, вам необходимо задействовать ресурсы и инструменты развития федерального уровня, и мы готовы оказать вам поддержку", - сказал премьер-министр. Котюков отметил, что Красноярский край – один из самых промышленно-развитых регионов страны, поэтому региону важно сохранять и наращивать темпы экономического развития. "У нас неплохие результаты – только в прошлом году мы создали практически полторы тысячи новых рабочих мест, в крае рекордно низкие показатели безработицы, самая высокая в СФО средняя заработная плата. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, которые стимулируют приток населения из других регионов и дружественных стран. Люди едут сюда жить и работать, и мы должны это поддерживать, развивая необходимую транспортную и социальную инфраструктуру", - сказал он.
https://realty.ria.ru/20230727/norilsk-1886554856.html
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красноярский край, красноярск, михаил мишустин, михаил котюков, россия, норильск
Красноярский край, Красноярск, Михаил Мишустин, Михаил Котюков, Россия, Норильск

Мишустин отметил профессионализм врио главы Красноярского края Котюкова

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым в Норильске
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым в Норильске - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил профессиональные качества врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и пообещал федеральную поддержку при реализации планов развития региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
По ее данным, это было заявлено в четверг в рамках визита Мишустина и Котюкова в Норильск. Глава кабмина РФ и руководитель региона обсудили перспективы социальной-экономического развития края.
Основной темой двусторонней встречи стала реализация в крае крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе строительство метро и Высокогорского моста. Также стороны обсудили возможности повышения инвестиционной активности региона, меры поддержки населения. Отдельно Михаил Котюков остановился на вопросе подготовки Красноярска к 400-летию города, которое состоится в 2028 году.
По словам Мишустина, руководитель региона – профессионал, много лет проработавший в российской финансовой системе, а также человек, хорошо знающий и понимающий все стороны жизни своего родного края.
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"Уверен, что вы сможете сформировать сбалансированную экономическую модель для развития Красноярского края. Это способствует выполнению национальных целей развития, которые ставит перед нами президент. Чтобы не снижать взятый темп, вам необходимо задействовать ресурсы и инструменты развития федерального уровня, и мы готовы оказать вам поддержку", - сказал премьер-министр.
Котюков отметил, что Красноярский край – один из самых промышленно-развитых регионов страны, поэтому региону важно сохранять и наращивать темпы экономического развития.
"У нас неплохие результаты – только в прошлом году мы создали практически полторы тысячи новых рабочих мест, в крае рекордно низкие показатели безработицы, самая высокая в СФО средняя заработная плата. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты, которые стимулируют приток населения из других регионов и дружественных стран. Люди едут сюда жить и работать, и мы должны это поддерживать, развивая необходимую транспортную и социальную инфраструктуру", - сказал он.
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Красноярский крайКрасноярскМихаил МишустинМихаил КотюковРоссияНорильск
 
 
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