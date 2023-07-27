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Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну - РИА Новости, 27.07.2023
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына и участников торжественного собрания в КНДР к 70-летию победы корейского народа в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:25
2023-07-27T19:25
2023-07-27T20:00
ким чен ын
в мире
россия
владимир путин
ким ир сен
корейская народная армия
корейская война (1950-1953)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына и участников торжественного собрания в КНДР к 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Ким Чен Ын! Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что этот исторический опыт боевого братства имеет непреходящую ценность, служит надёжной опорой для дальнейшего развития связей между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой в политике, экономике, сфере безопасности. Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки.Путин добавил, что в ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Верховного главнокомандующего Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе лётчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов.Российский лидер пожелал господину Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания – благополучия и мира.
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Ким Чен Ын, В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Ир Сен, Корейская народная армия, Корейская война (1950-1953)
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной победы корейского народа в отечественной войне