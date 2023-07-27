Рейтинг@Mail.ru
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 27.07.2023 (обновлено: 20:00 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/pozdravlenie-1886713091.html
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну - РИА Новости, 27.07.2023
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына и участников торжественного собрания в КНДР к 70-летию победы корейского народа в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:25
2023-07-27T20:00
ким чен ын
в мире
россия
владимир путин
ким ир сен
корейская народная армия
корейская война (1950-1953)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766784_0:78:2659:1574_1920x0_80_0_0_888da2d3f6f1ec3be8f1c8e5ac607497.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына и участников торжественного собрания в КНДР к 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Ким Чен Ын! Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что этот исторический опыт боевого братства имеет непреходящую ценность, служит надёжной опорой для дальнейшего развития связей между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой в политике, экономике, сфере безопасности. Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки.Путин добавил, что в ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Верховного главнокомандующего Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе лётчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов.Российский лидер пожелал господину Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания – благополучия и мира.
https://ria.ru/20230727/kndr-1886564979.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766784_0:0:2659:1995_1920x0_80_0_0_b42193a1ab03106412365d7cdba0ca14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ким чен ын, в мире, россия, владимир путин, ким ир сен, корейская народная армия, корейская война (1950-1953)
Ким Чен Ын, В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Ир Сен, Корейская народная армия, Корейская война (1950-1953)
Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной победы корейского народа в отечественной войне

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Северной Кореи Ким Чен Ына и участников торжественного собрания в КНДР к 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Ким Чен Ын! Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что этот исторический опыт боевого братства имеет непреходящую ценность, служит надёжной опорой для дальнейшего развития связей между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой в политике, экономике, сфере безопасности. Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки.
Путин добавил, что в ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Верховного главнокомандующего Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе лётчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов.
Российский лидер пожелал господину Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания – благополучия и мира.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР
Вчера, 11:52
 
Ким Чен ЫнВ миреРоссияВладимир ПутинКим Ир СенКорейская народная армияКорейская война (1950-1953)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала