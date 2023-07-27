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В России утвердили форму повестки, которую будут вручать мобилизованным - РИА Новости, 27.07.2023
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13:28 27.07.2023 (обновлено: 15:24 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/povestka-1886597565.html
В России утвердили форму повестки, которую будут вручать мобилизованным
В России утвердили форму повестки, которую будут вручать мобилизованным - РИА Новости, 27.07.2023
В России утвердили форму повестки, которую будут вручать мобилизованным
Правительство утвердило форму повестки, которую будут вручать мобилизованным, постановление опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:28
2023-07-27T15:24
россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство утвердило форму повестки, которую будут вручать мобилизованным, постановление опубликовали на портале правовой информации.В повестке будут указаны данные призывника, в том числе адреса его места жительства, работы или учебы. Предусмотрено поле для личной подписи, подтверждающей получение, с указанием даты и времени. В документе будет прописано, когда и куда призывнику нужно явиться. Также предусматривается извещение для работодателя о том, что его сотрудника призвали на военную службу. В повестке напоминают, что призывник должен иметь с собой паспорт и военный билет, саму повестку, водительские права (если они есть).Специалисты продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения должны взять с собой санитарные книжки. Также рекомендуется захватить туалетные принадлежности и продукты питания на одни сутки.Положение о призыве граждан России по мобилизации впервые было издано в 2006 году, но ранее в документе не было описания формы повестки.
https://ria.ru/20230727/shtrafy-1886573293.html
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В России утвердили форму повестки, которую будут вручать мобилизованным

Правительство России утвердило форму повестки, которую будут вручать мобилизованным

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоенный билет и повестка
Военный билет и повестка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военный билет и повестка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство утвердило форму повестки, которую будут вручать мобилизованным, постановление опубликовали на портале правовой информации.
В повестке будут указаны данные призывника, в том числе адреса его места жительства, работы или учебы. Предусмотрено поле для личной подписи, подтверждающей получение, с указанием даты и времени.
© Государственная системаправовой информацииПовестка
Повестка
© Государственная системаправовой информации
Повестка
В документе будет прописано, когда и куда призывнику нужно явиться. Также предусматривается извещение для работодателя о том, что его сотрудника призвали на военную службу.
В повестке напоминают, что призывник должен иметь с собой паспорт и военный билет, саму повестку, водительские права (если они есть).
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Специалисты продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения должны взять с собой санитарные книжки. Также рекомендуется захватить туалетные принадлежности и продукты питания на одни сутки.
Положение о призыве граждан России по мобилизации впервые было издано в 2006 году, но ранее в документе не было описания формы повестки.
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