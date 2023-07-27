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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:09

2023-07-27T14:09

2023-07-27T14:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность