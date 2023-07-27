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Российские военные уничтожили 25 танков на двух направлениях - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 27.07.2023 (обновлено: 14:23 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/poteri-1886610466.html
Российские военные уничтожили 25 танков на двух направлениях
Российские военные уничтожили 25 танков на двух направлениях - РИА Новости, 27.07.2023
Российские военные уничтожили 25 танков на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 280 военнослужащих ВСУ, 25 танков, восемь единиц иной, в том... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:05
2023-07-27T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 280 военнослужащих ВСУ, 25 танков, восемь единиц иной, в том числе западной военной техники, сообщили в четверг в Минобороны России.По данным ведомства, на запорожском направлении после провала севернее Работино, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп бригад стратегического резерва, и больших потерь противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал."Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков, десять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampire" чешского производства, а также две гаубицы FH-70 производства Великобритании", - сообщили в ведомстве.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены украинские войска в районах Белогорья, Омельника, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток. Также в районе Степановки на Запорожье пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили 25 танков на двух направлениях

Минобороны: ВС России уничтожили 25 танков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 280 военнослужащих ВСУ, 25 танков, восемь единиц иной, в том числе западной военной техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
По данным ведомства, на запорожском направлении после провала севернее Работино, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп бригад стратегического резерва, и больших потерь противник в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал.
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"Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков, десять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampire" чешского производства, а также две гаубицы FH-70 производства Великобритании", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены украинские войска в районах Белогорья, Омельника, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток. Также в районе Степановки на Запорожье пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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