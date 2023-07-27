https://ria.ru/20230727/postradavshiy-1886697405.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

Украинские боевики нанесли в четверг ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, ранения получил один мирный житель, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:17

2023-07-27T18:17

2023-07-27T18:17

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

октябрьский

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли в четверг ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, ранения получил один мирный житель, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "В 17. 00 (мск) нацисты ВСУ выпустили по городу Токмак четыре ракеты. Три взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьская. Четвертая упала в районе железнодорожного вокзала, но не взорвалась. Один человек пострадал. На месте работают оперативные службы. Информация уточняется", - сказал представитель оперативных служб.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, октябрьский, вооруженные силы украины, происшествия