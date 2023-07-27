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ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:17 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/postradavshiy-1886697405.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
Украинские боевики нанесли в четверг ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, ранения получил один мирный житель, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:17
2023-07-27T18:17
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
октябрьский
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли в четверг ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, ранения получил один мирный житель, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "В 17. 00 (мск) нацисты ВСУ выпустили по городу Токмак четыре ракеты. Три взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьская. Четвертая упала в районе железнодорожного вокзала, но не взорвалась. Один человек пострадал. На месте работают оперативные службы. Информация уточняется", - сказал представитель оперативных служб.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
токмак
запорожская область
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токмак, запорожская область, октябрьский, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Октябрьский, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области

При ракетном ударе ВСУ Токмака в Запорожской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Украинские боевики нанесли в четверг ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, ранения получил один мирный житель, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"В 17. 00 (мск) нацисты ВСУ выпустили по городу Токмак четыре ракеты. Три взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьская. Четвертая упала в районе железнодорожного вокзала, но не взорвалась. Один человек пострадал. На месте работают оперативные службы. Информация уточняется", - сказал представитель оперативных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьОктябрьскийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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