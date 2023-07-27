Разведка США строит догадки о поставках в Россию из Китая по статьям в СМИ
Разведка США строит догадки о поставках в Россию двойных технологий КНР по статьям в СМИ
© AP Photo / Susan WalshСотрудник американских спецслужб на велосипеде перед зданием Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудник американских спецслужб на велосипеде перед зданием Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Американские спецслужбы делают предположения о поставках в РФ технологий двойного назначения КНР на основании публикаций СМИ, не называя других источников.
Доклад офиса директора национальной разведки США, опубликованный комитетом палаты представителей по разведке, содержит ссылки на западные СМИ, которые утверждают, что китайские поставки включают навигационные приборы, запчасти для военных самолетов, беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы.
"КНР становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях, возможно, снабжая Москву ключевыми технологиями и оборудованием двойного назначения для использования на Украине", - сказано в документе.
Разведка также отмечает растущие закупки Китаем российских энергоносителей, переход обеих стран на торговлю в юанях, масштабные поставки полупроводников, в том числе американского производства.
США регулярно грозят Китаю тяжелыми последствиями, если тот будет помогать России в обходе санкций и снабжать ее оружием.
Ранее официальный представитель МИД КНР уже опровергал утверждения Запада о якобы планировавшихся поставках китайского оружия РФ, подчеркнув, что странам, вооружающим Киев, следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подобных планах, отмечал, что Пекин их решительно опроверг, добавить к этому нечего.