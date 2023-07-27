https://ria.ru/20230727/poshlina-1886539342.html

Правительство может повысить экспортную пошлину на нефть

Правительство может повысить экспортную пошлину на нефть - РИА Новости, 27.07.2023

Правительство может повысить экспортную пошлину на нефть

Предложение депутатов повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо в РФ будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:31

2023-07-27T10:31

2023-07-27T10:31

экономика

сергей миронов

валерий гартунг

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предложение депутатов повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо в РФ будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. "Она (эта инициатива) будет рассмотрена в установленном порядке", - сказали в пресс-службе. Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо. Соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.

https://realty.ria.ru/20230725/import-1886201843.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, сергей миронов, валерий гартунг, михаил мишустин