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Правительство может повысить экспортную пошлину на нефть - РИА Новости, 27.07.2023
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10:31 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/poshlina-1886539342.html
Правительство может повысить экспортную пошлину на нефть
Правительство может повысить экспортную пошлину на нефть - РИА Новости, 27.07.2023
Правительство может повысить экспортную пошлину на нефть
Предложение депутатов повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо в РФ будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:31
2023-07-27T10:31
экономика
сергей миронов
валерий гартунг
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предложение депутатов повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо в РФ будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства. "Она (эта инициатива) будет рассмотрена в установленном порядке", - сказали в пресс-службе. Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо. Соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.
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экономика, сергей миронов, валерий гартунг, михаил мишустин
Экономика, Сергей Миронов, Валерий Гартунг, Михаил Мишустин
Правительство может повысить экспортную пошлину на нефть

Правительство рассмотрит предложение депутатов повысить экспортную пошлину на нефть

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом Правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Предложение депутатов повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо в РФ будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
"Она (эта инициатива) будет рассмотрена в установленном порядке", - сказали в пресс-службе.
Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением повысить экспортную пошлину на нефть для сдерживания роста цен на топливо. Соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.
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ЭкономикаСергей МироновВалерий ГартунгМихаил Мишустин
 
 
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