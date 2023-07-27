https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html

В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки

В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки - РИА Новости, 27.07.2023

В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки

Житель города Жигулевска Самарской области подозревается в похищении и избиении девятилетней девочки, сообщили в региональных прокуратуре и управлении СК РФ. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:17

2023-07-27T20:17

2023-07-27T20:17

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

жигулевск

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САМАРА, 27 июл – РИА Новости. Житель города Жигулевска Самарской области подозревается в похищении и избиении девятилетней девочки, сообщили в региональных прокуратуре и управлении СК РФ. "По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки в силу ее возраста обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует", - говорится в сообщении СУ СК. В ведомстве отметили, что следователи возбудили в отношении жителя Жигулевска дело по статье 126 УК РФ "Похищение человека". В областной прокуратуре уточнили, что полиция по факту нанесения девочке травм возбудила дело по части 1 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкции этих статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230719/pokhischenie-1885044585.html

самарская область

россия

жигулевск

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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, жигулевск