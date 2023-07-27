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В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки - РИА Новости, 27.07.2023
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20:17 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки - РИА Новости, 27.07.2023
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки
Житель города Жигулевска Самарской области подозревается в похищении и избиении девятилетней девочки, сообщили в региональных прокуратуре и управлении СК РФ. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:17
2023-07-27T20:17
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
жигулевск
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САМАРА, 27 июл – РИА Новости. Житель города Жигулевска Самарской области подозревается в похищении и избиении девятилетней девочки, сообщили в региональных прокуратуре и управлении СК РФ. "По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки в силу ее возраста обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует", - говорится в сообщении СУ СК. В ведомстве отметили, что следователи возбудили в отношении жителя Жигулевска дело по статье 126 УК РФ "Похищение человека". В областной прокуратуре уточнили, что полиция по факту нанесения девочке травм возбудила дело по части 1 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкции этих статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
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самарская область
россия
жигулевск
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, жигулевск
Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Жигулевск
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки

В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девятилетней девочки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 июл – РИА Новости. Житель города Жигулевска Самарской области подозревается в похищении и избиении девятилетней девочки, сообщили в региональных прокуратуре и управлении СК РФ.
"По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки в силу ее возраста обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует", - говорится в сообщении СУ СК.
В ведомстве отметили, что следователи возбудили в отношении жителя Жигулевска дело по статье 126 УК РФ "Похищение человека". В областной прокуратуре уточнили, что полиция по факту нанесения девочке травм возбудила дело по части 1 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкции этих статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Источник рассказал подробности о подозреваемом в похищении девочки в Шахтах
19 июля, 13:20
 
ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЖигулевск
 
 
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