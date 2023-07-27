https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки - РИА Новости, 27.07.2023
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки
Житель города Жигулевска Самарской области подозревается в похищении и избиении девятилетней девочки, сообщили в региональных прокуратуре и управлении СК РФ. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T20:17
2023-07-27T20:17
2023-07-27T20:17
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
жигулевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
САМАРА, 27 июл – РИА Новости. Житель города Жигулевска Самарской области подозревается в похищении и избиении девятилетней девочки, сообщили в региональных прокуратуре и управлении СК РФ. "По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки в силу ее возраста обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал. Кроме того, малолетнему ребенку были причинены телесные повреждения. В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует", - говорится в сообщении СУ СК. В ведомстве отметили, что следователи возбудили в отношении жителя Жигулевска дело по статье 126 УК РФ "Похищение человека". В областной прокуратуре уточнили, что полиция по факту нанесения девочке травм возбудила дело по части 1 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкции этих статей предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230719/pokhischenie-1885044585.html
самарская область
россия
жигулевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, жигулевск
Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Жигулевск
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девятилетней девочки