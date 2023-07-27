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В Подмосковье 43 тысячи женщин получили услугу сопровождения беременности - РИА Новости, 27.07.2023
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Новости Подмосковья
 
13:46 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/podmoskove-1886603266.html
В Подмосковье 43 тысячи женщин получили услугу сопровождения беременности
В Подмосковье 43 тысячи женщин получили услугу сопровождения беременности - РИА Новости, 27.07.2023
В Подмосковье 43 тысячи женщин получили услугу сопровождения беременности
В Московской области 43 тысячи женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:46
2023-07-27T13:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Московской области 43 тысячи женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Как отметили в пресс-службе, для всех женщин в Подмосковье, которые встали на учет по беременности, доступна услуга индивидуального сопровождения. Сразу после постановки на учет за беременной женщиной закрепляют ответственного сотрудника. Он помогает записываться на скрининг, прием и консультации к врачам, в том числе и узкопрофильным. Также, он напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей, экскурсиях, которые проводятся в родильных домах и перинатальных центрах и прочее. Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова уточнила, что в начале 2023 года в Подмосковье начали внедрять проект "Наша женская консультация". Он позволит ввести персонифицированный подход, единый стандарт работы, а также ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности. "В такой особенный период важно, чтобы женщина могла задать волнующие ее вопросы опытному специалисту. Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер. Всего с начала года услугой воспользовались уже 43,6 тысячи женщин", - сказала Стригункова. По информации пресс-службы, для постановки на учет по беременности женщине достаточно напрямую обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания. Предварительно записываться на прием в женскую консультацию не нужно.
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московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

В Подмосковье 43 тысячи женщин получили услугу сопровождения беременности

© РИА Новости / Сергей ВенявскийУзи
Узи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Сергей Венявский
Узи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Московской области 43 тысячи женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Как отметили в пресс-службе, для всех женщин в Подмосковье, которые встали на учет по беременности, доступна услуга индивидуального сопровождения. Сразу после постановки на учет за беременной женщиной закрепляют ответственного сотрудника. Он помогает записываться на скрининг, прием и консультации к врачам, в том числе и узкопрофильным. Также, он напоминает о визитах, информирует о курсах для беременных, школах матерей, экскурсиях, которые проводятся в родильных домах и перинатальных центрах и прочее.
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Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова уточнила, что в начале 2023 года в Подмосковье начали внедрять проект "Наша женская консультация". Он позволит ввести персонифицированный подход, единый стандарт работы, а также ввести новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности.
"В такой особенный период важно, чтобы женщина могла задать волнующие ее вопросы опытному специалисту. Удобно, что пациентка сама может связаться с ответственным сотрудником по телефону или написать в мессенджер. Всего с начала года услугой воспользовались уже 43,6 тысячи женщин", - сказала Стригункова.
По информации пресс-службы, для постановки на учет по беременности женщине достаточно напрямую обратиться в кабинет женской консультации по первичной постановке на учет по месту проживания. Предварительно записываться на прием в женскую консультацию не нужно.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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