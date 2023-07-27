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Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году
Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году - РИА Новости, 27.07.2023
Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году
Северная Осетия поможет Черниговскому району Запорожской области подготовиться к отопительному сезону и новому учебному году в школах, сообщил глава региона... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:41
2023-07-27T17:41
2023-07-27T17:41
надежные люди
черниговский район
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сергей меняйло
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НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Северная Осетия поможет Черниговскому району Запорожской области подготовиться к отопительному сезону и новому учебному году в школах, сообщил глава региона Сергей Меняйло. "Продолжаем помогать Черниговскому району Запорожской области, над которым Северная Осетия взяла шефство. По моему поручению туда уже направлены бригады МинЖКХ, они помогут подготовить к отопительному сезону дома и важные социальные объекты населенных пунктов района", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он добавил, что сотрудники регионального минстроя вместе с представителями подрядных организаций уже приступили к составлению сметных расчетов по капитальному ремонту школ и детских садов. "Минздрав передаст району передвижной медицинский комплекс. Также направим художественную литературу и учебники на русском языке, они будут как нельзя кстати, ведь впереди новый учебный год", - отметил глава Северной Осетии. Он напомнил, что дети из Черниговского района уже приезжали на отдых и на образовательные сессии в республику, кроме того, на реабилитации были врачи, учителя, соцработники.
https://ria.ru/20230610/pomosch-1877425142.html
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черниговский район, запорожская область, сергей меняйло, общество
Надежные люди, Черниговский район, Запорожская область, Сергей Меняйло, Общество
Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году
Северная Осетия поможет Запорожской области подготовиться к новому учебному году