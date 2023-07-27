Рейтинг@Mail.ru
Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:41 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/podgotovka-1886682182.html
Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году
Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году - РИА Новости, 27.07.2023
Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году
Северная Осетия поможет Черниговскому району Запорожской области подготовиться к отопительному сезону и новому учебному году в школах, сообщил глава региона... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:41
2023-07-27T17:41
надежные люди
черниговский район
запорожская область
сергей меняйло
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886679636_0:122:1185:789_1920x0_80_0_0_2a3a1e3df9411a467923daff34416651.jpg
НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Северная Осетия поможет Черниговскому району Запорожской области подготовиться к отопительному сезону и новому учебному году в школах, сообщил глава региона Сергей Меняйло. "Продолжаем помогать Черниговскому району Запорожской области, над которым Северная Осетия взяла шефство. По моему поручению туда уже направлены бригады МинЖКХ, они помогут подготовить к отопительному сезону дома и важные социальные объекты населенных пунктов района", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он добавил, что сотрудники регионального минстроя вместе с представителями подрядных организаций уже приступили к составлению сметных расчетов по капитальному ремонту школ и детских садов. "Минздрав передаст району передвижной медицинский комплекс. Также направим художественную литературу и учебники на русском языке, они будут как нельзя кстати, ведь впереди новый учебный год", - отметил глава Северной Осетии. Он напомнил, что дети из Черниговского района уже приезжали на отдых и на образовательные сессии в республику, кроме того, на реабилитации были врачи, учителя, соцработники.
https://ria.ru/20230610/pomosch-1877425142.html
https://ria.ru/20230615/pomosch-1878444540.html
черниговский район
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886679636_69:0:1121:789_1920x0_80_0_0_827b34d87c166fd0d426bd1ce83e0be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговский район, запорожская область, сергей меняйло, общество
Надежные люди, Черниговский район, Запорожская область, Сергей Меняйло, Общество
Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году

Северная Осетия поможет Запорожской области подготовиться к новому учебному году

© Фото : Сергей Меняйло / TelegramХудожественная литература и учебники на русском языке для Черниговского района Запорожской области
Художественная литература и учебники на русском языке для Черниговского района Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Сергей Меняйло / Telegram
Художественная литература и учебники на русском языке для Черниговского района Запорожской области
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Северная Осетия поможет Черниговскому району Запорожской области подготовиться к отопительному сезону и новому учебному году в школах, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«
"Продолжаем помогать Черниговскому району Запорожской области, над которым Северная Осетия взяла шефство. По моему поручению туда уже направлены бригады МинЖКХ, они помогут подготовить к отопительному сезону дома и важные социальные объекты населенных пунктов района", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Кубань отправила 10 тонн гумпомощи в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления людям
Кубань отправила помощь в ПВР Херсонской области пострадавшим от затопления
10 июня, 18:47
Он добавил, что сотрудники регионального минстроя вместе с представителями подрядных организаций уже приступили к составлению сметных расчетов по капитальному ремонту школ и детских садов.
«
"Минздрав передаст району передвижной медицинский комплекс. Также направим художественную литературу и учебники на русском языке, они будут как нельзя кстати, ведь впереди новый учебный год", - отметил глава Северной Осетии.
Он напомнил, что дети из Черниговского района уже приезжали на отдых и на образовательные сессии в республику, кроме того, на реабилитации были врачи, учителя, соцработники.
Власти Адыгеи отправили 20 тонн гумпомощи эвакуированным жителям Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Адыгея отправила 20 тонн помощи эвакуированным жителям Белгородской области
15 июня, 18:59
 
Надежные людиЧерниговский районЗапорожская областьСергей МеняйлоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала