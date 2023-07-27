https://ria.ru/20230727/podgotovka-1886682182.html

Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году

Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году - РИА Новости, 27.07.2023

Северная Осетия поможет Запорожью подготовиться к новому учебному году

Северная Осетия поможет Черниговскому району Запорожской области подготовиться к отопительному сезону и новому учебному году в школах, сообщил глава региона... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:41

2023-07-27T17:41

2023-07-27T17:41

надежные люди

черниговский район

запорожская область

сергей меняйло

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886679636_0:122:1185:789_1920x0_80_0_0_2a3a1e3df9411a467923daff34416651.jpg

НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Северная Осетия поможет Черниговскому району Запорожской области подготовиться к отопительному сезону и новому учебному году в школах, сообщил глава региона Сергей Меняйло. "Продолжаем помогать Черниговскому району Запорожской области, над которым Северная Осетия взяла шефство. По моему поручению туда уже направлены бригады МинЖКХ, они помогут подготовить к отопительному сезону дома и важные социальные объекты населенных пунктов района", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он добавил, что сотрудники регионального минстроя вместе с представителями подрядных организаций уже приступили к составлению сметных расчетов по капитальному ремонту школ и детских садов. "Минздрав передаст району передвижной медицинский комплекс. Также направим художественную литературу и учебники на русском языке, они будут как нельзя кстати, ведь впереди новый учебный год", - отметил глава Северной Осетии. Он напомнил, что дети из Черниговского района уже приезжали на отдых и на образовательные сессии в республику, кроме того, на реабилитации были врачи, учителя, соцработники.

https://ria.ru/20230610/pomosch-1877425142.html

https://ria.ru/20230615/pomosch-1878444540.html

черниговский район

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черниговский район, запорожская область, сергей меняйло, общество