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Власти Липецкой области направили на подготовку к зиме 1,5 млрд рублей
Власти Липецкой области направили на подготовку к зиме 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 27.07.2023
Власти Липецкой области направили на подготовку к зиме 1,5 млрд рублей
Около 1,5 миллиардов рублей направили власти Липецкой области на подготовку теплоэнергетического комплекса к зиме; средства выделены из регионального бюджета,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:36
2023-07-27T15:36
2023-07-27T15:36
липецкая область
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Около 1,5 миллиардов рублей направили власти Липецкой области на подготовку теплоэнергетического комплекса к зиме; средства выделены из регионального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что финансирование направлено на ремонтные и инвестиционные программы ресурсоснабжающих компаний, а также на реализацию госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики". По словам Артамонова, до наступления холодов в Липецкой области планируется возвести три автоматизированных блочно-модульных котельных, реконструировать 15 объектов теплоснабжения и отремонтировать оборудования еще в 23 котельных. Кроме этого, будут реконструированы и построены почти 10 километров тепловых сетей, отремонтированы – еще 19 километров. Как заметил губернатор, выполнение данных работ повысит качество и надежность теплоснабжения для 120 социальных объектов и 530 многоквартирных домов региона. "Подготовка к отопительному сезону находится под особым контролем. Ресурсоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойную и безопасную подачу энергоресурсов в дома жителей Липецкой области", – подчеркнул Артамонов.
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РИА Новости
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игорь артамонов, жкх
Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ
ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Около 1,5 миллиардов рублей направили власти Липецкой области на подготовку теплоэнергетического комплекса к зиме; средства выделены из регионального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что финансирование направлено на ремонтные и инвестиционные программы ресурсоснабжающих компаний, а также на реализацию госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики".
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По словам Артамонова, до наступления холодов в Липецкой области планируется возвести три автоматизированных блочно-модульных котельных, реконструировать 15 объектов теплоснабжения и отремонтировать оборудования еще в 23 котельных.
Кроме этого, будут реконструированы и построены почти 10 километров тепловых сетей, отремонтированы – еще 19 километров.
Как заметил губернатор, выполнение данных работ повысит качество и надежность теплоснабжения для 120 социальных объектов и 530 многоквартирных домов региона.
«
"Подготовка к отопительному сезону находится под особым контролем. Ресурсоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойную и безопасную подачу энергоресурсов в дома жителей Липецкой области", – подчеркнул Артамонов
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