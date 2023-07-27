https://ria.ru/20230727/podgotovka-1886638745.html

Власти Липецкой области направили на подготовку к зиме 1,5 млрд рублей

Власти Липецкой области направили на подготовку к зиме 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 27.07.2023

Власти Липецкой области направили на подготовку к зиме 1,5 млрд рублей

Около 1,5 миллиардов рублей направили власти Липецкой области на подготовку теплоэнергетического комплекса к зиме; средства выделены из регионального бюджета,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:36

2023-07-27T15:36

2023-07-27T15:36

липецкая область

игорь артамонов

жкх

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ЛИПЕЦК, 27 июл – РИА Новости. Около 1,5 миллиардов рублей направили власти Липецкой области на подготовку теплоэнергетического комплекса к зиме; средства выделены из регионального бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что финансирование направлено на ремонтные и инвестиционные программы ресурсоснабжающих компаний, а также на реализацию госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики". По словам Артамонова, до наступления холодов в Липецкой области планируется возвести три автоматизированных блочно-модульных котельных, реконструировать 15 объектов теплоснабжения и отремонтировать оборудования еще в 23 котельных. Кроме этого, будут реконструированы и построены почти 10 километров тепловых сетей, отремонтированы – еще 19 километров. Как заметил губернатор, выполнение данных работ повысит качество и надежность теплоснабжения для 120 социальных объектов и 530 многоквартирных домов региона. "Подготовка к отопительному сезону находится под особым контролем. Ресурсоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойную и безопасную подачу энергоресурсов в дома жителей Липецкой области", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230726/avtobusy-1886353909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жкх