https://ria.ru/20230727/platon-1886639141.html

Суд заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона к 20 годам колонии

Суд заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона к 20 годам колонии - РИА Новости, 27.07.2023

Суд заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона к 20 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам колонии по делу выводе из РФ более чем 126 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:37

2023-07-27T15:37

2023-07-27T15:37

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молдавия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам колонии по делу выводе из РФ более чем 126 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. "Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона… Суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы… с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении. Также суд штрафовал его на 2,5 миллиона рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, фактическим владельцем которого является Платон, уточняется в релизе. Он был признан виновным в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Платон с 2009 по 2010 годы был депутатом молдавского парламента. По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец АО КБ "Молдиндконбанк" Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, владелец ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" – Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков – Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов. С июня 2013 по май 2014 года соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов более чем на 126 миллиардов рублей. Самого Платона в Молдавии в 2017 года приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. В июне 2020 года суд, однако, решил приостановить исполнение наказания и отпустил бизнесмена. В мае 2022 года прокуратура Молдавии отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу. При этом у него остается статус обвиняемого по другому делу.

https://ria.ru/20230718/novoselskaya-1884887194.html

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генеральная прокуратура рф, россия, молдавия