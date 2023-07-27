https://ria.ru/20230727/pensiya-1886544278.html

РБК: жители новых регионов в среднем получают пенсии в 18 тысяч рублей

РБК: жители новых регионов в среднем получают пенсии в 18 тысяч рублей - РИА Новости, 27.07.2023

РБК: жители новых регионов в среднем получают пенсии в 18 тысяч рублей

Средний размер пенсии в четырех новых регионах России составляет 18,2 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на данные министерства труда. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:50

2023-07-27T10:50

2023-07-27T11:16

херсонская область

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Средний размер пенсии в четырех новых регионах России составляет 18,2 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на данные министерства труда."87,4% получателей <...> в новых регионах получают выплаты в большем, нежели прежде, размере и 12,6% получают <...> с доплатой до прежнего размера", — говорится в публикации.РБК уточнил, что самая высокая пенсия — у жителей ДНР (18,29 тысячи рублей), в Запорожской и ЛНР люди получают 17,92 и 17,31 тысячи рублей соответственно. Самая низкая пенсия в Херсонской области, она составляет 16,9 тысячи рублей.Издание со ссылкой на Минтруд отметило, что назначение и перерасчет пенсий в новых регионах коснется более полутора миллиона человек. Финансирование выплат будет идти за счет предоставляемых Соцфонду средств из бюджетов ДЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отчислений из федерального бюджета.

https://ria.ru/20230705/pensii-1882310080.html

херсонская область

россия

донецкая народная республика

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херсонская область , россия, донецкая народная республика