https://ria.ru/20230727/pamyatniki-1886537274.html

В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину

В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину - РИА Новости, 27.07.2023

В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину

В Полтаве демонтировали памятники великому русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:20

2023-07-27T10:20

2023-07-27T11:59

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ирина геращенко

верховная рада украины

александр пушкин

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Полтаве демонтировали памятники великому русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, сообщила в Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко. "В Полтаве сегодня наконец-то снесли памятники Ватутину и Пушкину", — написала она.В начале недели депутаты городского совета Полтавы проголосовали за снос трех памятников — Пушкину, Ватутину и герою обороны Полоцка в годы Великой Отечественной войны Алексею Зыгину. К демонтажу памятника Зыгину приступят позже из-за его веса и сложности работ. По информации издания "Полтавщина", бюст Пушкина передадут в краеведческий музей, а памятники Зыгину и Ватутину переместят в "Парк советского периода" в Сумской области. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230623/pamyatnik-1880029859.html

https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html

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в мире, украина, полтава, ирина геращенко, верховная рада украины, александр пушкин