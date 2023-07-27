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В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину - РИА Новости, 27.07.2023
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10:20 27.07.2023 (обновлено: 11:59 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/pamyatniki-1886537274.html
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину - РИА Новости, 27.07.2023
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
В Полтаве демонтировали памятники великому русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:20
2023-07-27T11:59
в мире
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полтава
ирина геращенко
верховная рада украины
александр пушкин
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Полтаве демонтировали памятники великому русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, сообщила в Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко. &quot;В Полтаве сегодня наконец-то снесли памятники Ватутину и Пушкину&quot;, — написала она.В начале недели депутаты городского совета Полтавы проголосовали за снос трех памятников — Пушкину, Ватутину и герою обороны Полоцка в годы Великой Отечественной войны Алексею Зыгину. К демонтажу памятника Зыгину приступят позже из-за его веса и сложности работ. По информации издания "Полтавщина", бюст Пушкина передадут в краеведческий музей, а памятники Зыгину и Ватутину переместят в "Парк советского периода" в Сумской области. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230623/pamyatnik-1880029859.html
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в мире, украина, полтава, ирина геращенко, верховная рада украины, александр пушкин
В мире, Украина, Полтава, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Александр Пушкин
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину

Депутат Рады Геращенко: в Полтаве снесли памятники поэту Пушкину и генералу Ватутину

© Фото : Ирина Геращенко / TelegramВ Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Ирина Геращенко / Telegram
В Полтаве снесли памятники Пушкину и Ватутину
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Полтаве демонтировали памятники великому русскому поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, сообщила в Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
«

"В Полтаве сегодня наконец-то снесли памятники Ватутину и Пушкину", — написала она.

Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская
В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской
23 июня, 15:36
В начале недели депутаты городского совета Полтавы проголосовали за снос трех памятников — Пушкину, Ватутину и герою обороны Полоцка в годы Великой Отечественной войны Алексею Зыгину. К демонтажу памятника Зыгину приступят позже из-за его веса и сложности работ.
По информации издания "Полтавщина", бюст Пушкина передадут в краеведческий музей, а памятники Зыгину и Ватутину переместят в "Парк советского периода" в Сумской области.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому
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В миреУкраинаПолтаваИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныАлександр Пушкин
 
 
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