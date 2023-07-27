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В Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат - РИА Новости, 27.07.2023
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16:16 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/pamyat-1886653125.html
В Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат
В Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат - РИА Новости, 27.07.2023
В Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат
Памятное мероприятие, приуроченное к 70-летию со дня окончания Корейской войны, состоялось в четверг на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:16
2023-07-27T16:16
россия
китай
далянь
в мире
корейская война (1950-1953)
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Памятное мероприятие, приуроченное к 70-летию со дня окончания Корейской войны, состоялось в четверг на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, российские дипломаты и представители местных властей возложили венки и цветы к захоронениям советских и китайских военнослужащих, погибших в конфликте 1950-1953 годов. "Военнослужащие КНДР, КНР и СССР сражались в этой войне плечом к плечу. Сегодняшнее мероприятие показало, что и сегодня мы вместе. В Китае помнят и чтят подвиги советских солдат и офицеров", - заявил РИА Новости советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко. Он сообщил, что в мероприятии участвовали сотрудники посольства России в Китае и генерального консульства России в городе Шэньян, российские соотечественники, представители народного правительства города Далянь, китайской патриотической молодежи. Участники провели совместное возложение цветов к могилам павших советских воинов и к мемориалу китайских героев в память о павших советских солдатах и офицерах, китайских народных добровольцах. В российском посольстве напомнили, что война началась 25 июня 1950 года столкновением сухопутных войск КНДР и Южной Кореи. В разгоревшемся конфликте Южную Корею поддерживали США, Великобритания и ряд других стран. Помощь братскому народу Северной Кореи оказывали китайские народные добровольцы и советские летчики и воины ПВО. "На тот момент ни у КНДР, ни у КНР не было новейших реактивных самолетов, опытных летных кадров. Советский Союз направил в Китай свою технику и лучших специалистов для планирования и подготовки боевых операций на корейском фронте. Для участия в Корейской войне советские летчики отбирались из числа добровольцев. Из лучших выбирали самых лучших", - сообщили агентству в дипмиссии. Отмечается, что в Китае советские военные специалисты переобучали северокорейских и китайских пилотов с поршневой техники на реактивную и готовили летчиков к боевым действиям с американской авиацией. "Первый боевой вылет советские летчики совершили 1 ноября 1950 года. К этому времени в Китае были сосредоточены три истребительные авиадивизии СССР, которые 27 ноября были объединены в 64-й истребительный авиакорпус. Именно он стал основной действующей силой в борьбе с воздушным флотом США", - добавили в посольстве. Вместе с тем, в дипмиссии подчеркнули, что советские летчики и воины ПВО внесли огромный вклад в дело освобождения северокорейского народа, отдав все силы и энергию, а нередко и жизнь общему делу победы. За время своего участия в Корейской войне (с ноября 1950 года по июль 1953 года) летчики 64-го истребительного авиакорпуса совершили около 64 тысяч боевых вылетов и провели более 1,8 тысячи воздушных боев. Всего было сбито 1259 самолетов противника, из них 1106 самолетов – авиацией, 153 самолета – зенитными подразделениями. Всего погибло 315 советских военнослужащих, в том числе более 100 летчиков. "За проявленное мужество 22 воздушных бойца были удостоены звания Героя Советского Союза, трое из них спят вечным сном на воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь. Интернациональный подвиг участников войны в Корее заслуживает вечной славы и доброй памяти", - добавили в российском посольстве.
https://ria.ru/20230727/delegatsiya-1886626194.html
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россия, китай, далянь, в мире, корейская война (1950-1953)
Россия, Китай, Далянь, В мире, Корейская война (1950-1953)
В Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат

В китайском Даляне дипломаты почтили память погибших в Корейской войне советских солдат

© Фото : Посольство России в Китае/ВКонтактеСотрудники Посольства России в Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь
Сотрудники Посольства России в Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Посольство России в Китае/ВКонтакте
Сотрудники Посольства России в Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь
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ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Памятное мероприятие, приуроченное к 70-летию со дня окончания Корейской войны, состоялось в четверг на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, российские дипломаты и представители местных властей возложили венки и цветы к захоронениям советских и китайских военнослужащих, погибших в конфликте 1950-1953 годов.
"Военнослужащие КНДР, КНР и СССР сражались в этой войне плечом к плечу. Сегодняшнее мероприятие показало, что и сегодня мы вместе. В Китае помнят и чтят подвиги советских солдат и офицеров", - заявил РИА Новости советник посольства РФ в Китае Андрей Кисенко.
© Фото : Посольство России в Китае/ВКонтактеСотрудники Посольства России в Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь
Сотрудники Посольства России в Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Посольство России в Китае/ВКонтакте
Сотрудники Посольства России в Китае почтили память участвовавших в Корейской войне советских солдат на советском воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь
Он сообщил, что в мероприятии участвовали сотрудники посольства России в Китае и генерального консульства России в городе Шэньян, российские соотечественники, представители народного правительства города Далянь, китайской патриотической молодежи. Участники провели совместное возложение цветов к могилам павших советских воинов и к мемориалу китайских героев в память о павших советских солдатах и офицерах, китайских народных добровольцах.
В российском посольстве напомнили, что война началась 25 июня 1950 года столкновением сухопутных войск КНДР и Южной Кореи. В разгоревшемся конфликте Южную Корею поддерживали США, Великобритания и ряд других стран. Помощь братскому народу Северной Кореи оказывали китайские народные добровольцы и советские летчики и воины ПВО.
"На тот момент ни у КНДР, ни у КНР не было новейших реактивных самолетов, опытных летных кадров. Советский Союз направил в Китай свою технику и лучших специалистов для планирования и подготовки боевых операций на корейском фронте. Для участия в Корейской войне советские летчики отбирались из числа добровольцев. Из лучших выбирали самых лучших", - сообщили агентству в дипмиссии.
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Отмечается, что в Китае советские военные специалисты переобучали северокорейских и китайских пилотов с поршневой техники на реактивную и готовили летчиков к боевым действиям с американской авиацией.
"Первый боевой вылет советские летчики совершили 1 ноября 1950 года. К этому времени в Китае были сосредоточены три истребительные авиадивизии СССР, которые 27 ноября были объединены в 64-й истребительный авиакорпус. Именно он стал основной действующей силой в борьбе с воздушным флотом США", - добавили в посольстве.
Вместе с тем, в дипмиссии подчеркнули, что советские летчики и воины ПВО внесли огромный вклад в дело освобождения северокорейского народа, отдав все силы и энергию, а нередко и жизнь общему делу победы.
За время своего участия в Корейской войне (с ноября 1950 года по июль 1953 года) летчики 64-го истребительного авиакорпуса совершили около 64 тысяч боевых вылетов и провели более 1,8 тысячи воздушных боев. Всего было сбито 1259 самолетов противника, из них 1106 самолетов – авиацией, 153 самолета – зенитными подразделениями. Всего погибло 315 советских военнослужащих, в том числе более 100 летчиков.
"За проявленное мужество 22 воздушных бойца были удостоены звания Героя Советского Союза, трое из них спят вечным сном на воинском кладбище в районе Люйшунькоу города Далянь. Интернациональный подвиг участников войны в Корее заслуживает вечной славы и доброй памяти", - добавили в российском посольстве.
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