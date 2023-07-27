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Траурная акция у посольства США в День памяти детей-жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2023
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15:24 27.07.2023
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Траурная акция у посольства США в День памяти детей-жертв войны в Донбассе
Траурная акция у посольства США в День памяти детей-жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2023
Траурная акция у посольства США в День памяти детей-жертв войны в Донбассе
У посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе прошла траурная акция.
2023-07-27T15:24
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москва
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донбасс
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Начиная с 2014 года, когда республики Донбасса приняли решение объявить о своей независимости и взяли курс на воссоединение с Россией, не прекращаются артиллерийские обстрелы мирных городов со стороны Киева.По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 20 июля 2023 года, количество погибших детей на территории одной республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых – 792.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе
Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе
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видео, москва, сша, донбасс, видео
Видео, Москва, США, Донбасс
Траурная акция у посольства США в День памяти детей-жертв войны в Донбассе
У посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе прошла траурная акция.
2023-07-27T15:24
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Траурная акция у посольства США в День памяти детей-жертв войны в Донбассе

Читать ria.ru в
У посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе прошла траурная акция.
Начиная с 2014 года, когда республики Донбасса приняли решение объявить о своей независимости и взяли курс на воссоединение с Россией, не прекращаются артиллерийские обстрелы мирных городов со стороны Киева.
По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 20 июля 2023 года, количество погибших детей на территории одной республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых – 792.
 
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