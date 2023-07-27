https://ria.ru/20230727/pamyat-1886634016.html

Траурная акция у посольства США в День памяти детей-жертв войны в Донбассе

Траурная акция у посольства США в День памяти детей-жертв войны в Донбассе - РИА Новости, 27.07.2023

Траурная акция у посольства США в День памяти детей-жертв войны в Донбассе

У посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе прошла траурная акция.

2023-07-27T15:24

2023-07-27T15:24

2023-07-27T15:24

видео

москва

сша

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886562008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09b213bffe05cb6b64f107181b714538.jpg

Начиная с 2014 года, когда республики Донбасса приняли решение объявить о своей независимости и взяли курс на воссоединение с Россией, не прекращаются артиллерийские обстрелы мирных городов со стороны Киева.По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 20 июля 2023 года, количество погибших детей на территории одной республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых – 792.

москва

сша

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе Траурная акция у посольства США в Москве в День памяти детей-жертв войны в Донбассе 2023-07-27T15:24 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, москва, сша, донбасс, видео