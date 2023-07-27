https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886569196.html

Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки

Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки - РИА Новости, 27.07.2023

Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки

Жители Якутска массово обратились к врачам после отравления едой от службы доставки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:08

2023-07-27T12:08

2023-07-27T12:08

происшествия

здоровье - общество

якутск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Жители Якутска массово обратились к врачам после отравления едой от службы доставки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг. Судя по сообщениям в соцсетях, по меньшей мере 12 человек отравились роллами, некоторые из них госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы. "Двадцать седьмого июля <...> из медицинских учреждений города Якутска поступили извещения об отравлении граждан. В ходе сбора эпидемиологического анамнеза установлено, что все заболевшие с 23 по 25 июля употребили готовые блюда со службы доставки", - подтвердили в прокуратуре. Обстоятельства ЧП выясняет Роспотребнадзор.

https://ria.ru/20230713/infektsiya-1883907253.html

якутск

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика саха (якутия)