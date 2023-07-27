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Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки - РИА Новости, 27.07.2023
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12:08 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/otravlenie-1886569196.html
Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки
Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки - РИА Новости, 27.07.2023
Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки
Жители Якутска массово обратились к врачам после отравления едой от службы доставки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:08
2023-07-27T12:08
происшествия
здоровье - общество
якутск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Жители Якутска массово обратились к врачам после отравления едой от службы доставки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг. Судя по сообщениям в соцсетях, по меньшей мере 12 человек отравились роллами, некоторые из них госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы. "Двадцать седьмого июля &lt;...&gt; из медицинских учреждений города Якутска поступили извещения об отравлении граждан. В ходе сбора эпидемиологического анамнеза установлено, что все заболевшие с 23 по 25 июля употребили готовые блюда со службы доставки", - подтвердили в прокуратуре. Обстоятельства ЧП выясняет Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20230713/infektsiya-1883907253.html
якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, здоровье - общество, якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика саха (якутия)
Происшествия, Здоровье - Общество, Якутск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Саха (Якутия)
Жители Якутска массово отравились едой от службы доставки

В Якутске не менее 12 человек отравились роллами, полученными от службы доставки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Жители Якутска массово обратились к врачам после отравления едой от службы доставки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в четверг.
Судя по сообщениям в соцсетях, по меньшей мере 12 человек отравились роллами, некоторые из них госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы.
"Двадцать седьмого июля <...> из медицинских учреждений города Якутска поступили извещения об отравлении граждан. В ходе сбора эпидемиологического анамнеза установлено, что все заболевшие с 23 по 25 июля употребили готовые блюда со службы доставки", - подтвердили в прокуратуре.
Обстоятельства ЧП выясняет Роспотребнадзор.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЯкутскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Саха (Якутия)
 
 
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