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Володин рассказал о судьбе западного оружия, оказавшегося неэффективным - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:28 27.07.2023 (обновлено: 10:38 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/oruzhie-1886522448.html
Володин рассказал о судьбе западного оружия, оказавшегося неэффективным
Володин рассказал о судьбе западного оружия, оказавшегося неэффективным - РИА Новости, 27.07.2023
Володин рассказал о судьбе западного оружия, оказавшегося неэффективным
Многие страны откажутся покупать западное оружие, которое оказалось неэффективным на поле боя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:28
2023-07-27T10:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
госдума рф
вячеслав володин
в мире
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Многие страны откажутся покупать западное оружие, которое оказалось неэффективным на поле боя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя", — написал Володин.Володин подчеркнул, что киевский режим "выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя "чудо-оружие", которое решит все их проблемы". Он уточнил, что никакое, из поставленного Западом Киеву, оружие не помогло при контрнаступлении."Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой", - добавил Володин.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
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россия, украина, госдума рф, вячеслав володин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Госдума РФ, Вячеслав Володин, В мире
Володин рассказал о судьбе западного оружия, оказавшегося неэффективным

Спикер Володин: многие откажутся покупать западное оружие, которое оказалось неэффективным

CC BY 2.0 / Detmar Modes / Немецкий танк Leopard 2 A5
Немецкий танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
CC BY 2.0 / Detmar Modes /
Немецкий танк Leopard 2 A5. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Многие страны откажутся покупать западное оружие, которое оказалось неэффективным на поле боя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«
"Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя", — написал Володин.
Володин подчеркнул, что киевский режим "выпрашивает у Вашингтона и Брюсселя "чудо-оружие", которое решит все их проблемы". Он уточнил, что никакое, из поставленного Западом Киеву, оружие не помогло при контрнаступлении.
«
"Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой", - добавил Володин.
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На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
12 июня, 08:00
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГосдума РФВячеслав ВолодинВ мире
 
 
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